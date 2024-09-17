Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Suami Pembunuh Istri di Bandung Ditangkap di Kabupaten Garut

Agus Warsudi , Jurnalis-Selasa, 17 September 2024 |00:06 WIB
Suami Pembunuh Istri di Bandung Ditangkap di Kabupaten Garut
Suami pembunuh istri di Bandung ditangkap di Garut (Foto : Istimewa)
A
A
A

BANDUNG - Dai, suami pembunuh istrinya Siti Oktaviani (20) di kamar kontrakan Kampung Ciwastra, Kelurahan Margasari, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, ditangkap, Senin (16/9/2024). Pelaku dibekuk polisi di tempat persembunyiannya di Kabupaten Garut.

Kabar penangkapan Dai yang berprofesi sopir angkot tersebut, cepat menyebar di masyarakat. Mereka geram dengan tindakan sadis pelaku menganiaya istri hingga tewas. Warga pun menggeruduk Mapolsek Buahbatu pada Senin malam. Mereka ingin melihat langsung tampang pelaku.

Namun, tersangka Dai telah dibawa petugas Satreskrim Polrestabes Bandung. Saat ini pelaku tengah diperiksa intensif oleh penyidik Satreskrim Polrestabes Bandung.

Informasi yang dihimpun, menyebutkan, pelaku Dai, ditangkap warga dan anggota Bhabinkamtibmas.

Kronologi penangkapan berawal dari warga melihat pelaku Dai sedang sendirian di tepi pantai. Kemudian warga melapor ke anggota Bhabinkamtibmas yang tengah melakukan patroli.

Setelah itu, mereka pun bersama-sama menangkap pelaku. Setelah diamankan, pelaku Dai digelandang ke kantor polisi. Tak lama kemudian, Polres Garut berkoordinasi dengan Unit Reskrim Polsek Buahbatu, Polrestabes Bandung.

Tim Unit Reskrim Polsek Buahbatu pun meluncur ke Garut untuk membawa pelaku pembunuhan Siti ke Bandung.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190699//tersangka_pembunuhan_kacab_bank_bumn-Zw3R_large.jpg
Polda Metro Serahkan 15 Tersangka Kasus Pembunuhan Kacab Bank BUMN ke Jaksa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190515//pembunuhan-apCc_large.jpg
Mahasiswi UM Malang Tewas Dibunuh Polisi, Begini Kronologi Lengkapnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189595//polri-4HzJ_large.jpg
Polisi Pastikan Belum Ada Tersangka Pembakaran Kios di Kalibata Imbas Matel Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3187918//kapolres_metro_jakarta_selatan_kombes_nicolas_ary_lilipaly-fx6g_large.jpg
Polisi Ungkap Penyebab Kerangka Alvaro Ditemukan Berpencaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187833//pembunuhan-zZgc_large.jpg
Dugaan Jenazah Alvaro Dimutilasi Akhirnya Terkuak, Polisi Ungkap Fakta Mengejutkan  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187803//penculikan-amvj_large.jpg
Sambil Menangis Sesenggukan, Ibunda Terima Jenazah Alvaro Kiano di RS Polri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement