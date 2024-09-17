Advertisement
HOME NEWS JABAR

Gegara Terbakar Api Cemburu, Suami Bunuh Istri di Bandung

Agus Warsudi , Jurnalis-Selasa, 17 September 2024 |15:42 WIB
Gegara Terbakar Api Cemburu, Suami Bunuh Istri di Bandung
Pembunuh istri di Bandung (foto: Okezone/Agus)
A
A
A

BANDUNG - Polisi berhasil mengungkap motif Daini Jarjas (30), suami keji, yang tega membunuh istrinya Siti Oktaviani (20) dalam kamar kontrakan, Kampung Ciwastra RT 06/16, Kelurahan Margasari, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung pada Rabu 11 September 2024.

Pembunuhan itu dilakukan tersangka Daini Jarjas karena cemburu dengan korban yang dicurigai selingkuh. Namun pengakuan tersangka itu masih didalami polisi.

"Motif (pembunuhan terhadap korban Siti) karena pelaku cemburu. Pelaku curiga korban telah selingkuh dengan laki-laki lain. Tapi motif ini masih kami dalami sebab itu (motif) baru keterangan pelaku," kata Kapolrestabes Bandung, Kombes Budi Sartono di Mapolrestabes Bandung, Selasa (17/9/2024).

Kombes Budi menyatakan, berdasarkan hasil penyelidikan dan keterangan saksi, sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, pelaku dan korban kerap cekcok. Tetangga kontrakan sering mendengar pertengkaran antara pelaku dan korban. Puncaknya terjadi pada Rabu (11/9/2024) sekitar pukul 16.45 WIB.

Pada hari itu, pelaku dan korban cekcok. "Waktu diminta HP-nya, korban tidak memberikan. Korban memegang pisau dengan tujuan menakut-nakuti supaya pelaku keluar dari rumah. Kemudian pelaku merebut pisau hingga jari tangannya terluka. Akhirnya pelaku berhasil merebut pisau dan selanjutnya dengan kalap menusuk pinggang dan punggung korban berkali-kali," ujar Kombes Budi.

 

Halaman:
1 2 3
      
