Divisi ke-98 Militer Israel Geser dari Gaza ke Utara Usai Ledakan Pager dan Walkie Talkie di Lebanon

Divisi ke-98 militer Israel telah dipindahkan dari Gaza ke utara Israel usai terjadinya ledakan pager dan walkie talkie di Lebanon (Foto: AP)

ISRAEL - Divisi ke-98 militer Israel hari ini telah dipindahkan dari Gaza ke utara Israel. Menurut seorang sumber yang telah mengonfirmasi kepada BBC, divisi tersebut telah bertempur hingga baru-baru ini di Jalur Gaza. Perpindahan pasukan ini juga terjadi usai ledakan pager dan walkie talkie yang menyerang Lebanon.

Hingga saat ini, ada satu divisi di utara yakni divisi ke-36 yang berarti pemindahan ini akan meningkatkan pasukan di sana secara signifikan. Dua divisi tetap difokuskan di Gaza.

Perbatasan utara Israel dengan Lebanon adalah tempat konflik terjadi dengan Hizbullah sejak Oktober tahun lalu. Sekitar 60.000 warga Israel telah mengungsi di wilayah tersebut karena baku tembak dengan Hizbullah. Pada minggu ini, pemerintah Israel menjadikan kepulangan mereka sebagai tujuan perang inti.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant juga mengatakan negara itu membuka fase baru dalam perang. Dia juga menegaskan ‘pusat gravitasi’ bergeser ke utara melalui pengalihan sumber daya dan pasukan.

Seperti diketahui, setelah ledakan pager, serangan walkie talkie menghantam Lebanon menewaskan 20 orang. Kementerian Kesehatan Lebanon mengatakan sedikitnya 450 orang terluka.

Tepat saat kerumunan orang berkumpul untuk melayat beberapa orang yang tewas dalam gelombang serangan bom pager pada Selasa (17/9/2024), ledakan terbaru memicu kekacauan di Dahiya, benteng Hizbullah di Beirut selatan.