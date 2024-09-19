Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Siswi SD di Rancaekek Meninggal saat Gempa Dahsyat Bandung M5.0, Begini Kronologinya

Agi Ilman , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |11:03 WIB
Siswi SD di Rancaekek Meninggal saat Gempa Dahsyat Bandung M5.0, Begini Kronologinya
Siswi SD di Rancaekek Meninggal saat Gempa Dahsyat Bandung/Okezone
A
A
A

BANDUNG - Seorang siswi SD meninggal saat gempa dahsyat M.50 yang terjadi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada Rabu (18/9) kemarin. Peristiwa tersebut viral di media sosial.

Kronologinya berawal saat siswi SD yang berinisial NMS (11) meninggal dunia lantaran terjatuh di sekolahnya di Kecamatan Rancaekek. Namun setelah ditelusuri anak tersebut ternyata meninggal dunia karena sakit disebabkan oleh sesak nafas.

Kapolsek Rancaekek, Kompol Deny Sunjaya mengatakan, jika korban meninggal bukan akibat gempa Bandung, namun melainkan akibat sakit yang dideritanya.

Bahkan pihak sekolah pun juga sudah memberikan klarifikasi jika korban meninggal akibat sakit sesak nafas dan bukan disebabkan oleh gempa bumi.

"Iya jadi meninggal dunia bukan karena gempa bumi. Dia memang mempunyai riwayat sakit sesak nafas. Sudah diklarifikasi dari pihak sekolah juga," ujar Deny saat dikonfirmasi, Kamis (19/9)

Deny menjelaskan, awal mula kejadian itu terjadi saat korban tengah istrahat sekitar pukul 09.30 WIB. Kemudian tak berselang lama terjadi gempa bumi pada pukul 09.41 WIB.

"Jadi mungkin panik anak-anak semua berlarian keluar, cuman itu sebentar mereka kembali lagi untuk belajar seperti biasanya," ungkapnya.

Namun setelah gempa terjadi, korban tiba-tiba berdiam diri di depan ruang guru dan kemudian terjatuh tak sadarkan diri."Nah jadi anak itu tiba-tiba saja jatuh tersungkur ke arah depan sambil bawa bakso colok," terangnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/18/3192247//gempa-XDVJ_large.jpg
Gempa Dahsyat M6,2 Guncang Peru, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/340/3192236//gempa-pi4J_large.jpg
Breaking News! Gempa Dangkal Berkekuatan M4,7 Guncang Sumatera Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/340/3192089//gempa-efoC_large.jpg
Gempa M5,8 Guncang Bengkulu, Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191994//gempa-c3mH_large.jpg
Breaking News! Gempa M4,1 Guncang Gayo Lues Aceh, Berpusat di Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/340/3191958//gempa-4xW8_large.jpg
Libur Akhir Tahun, Lumajang Jatim Diguncang Gempa Dangkal Dua Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/340/3191319//gempa-aWF0_large.jpg
Breaking News! Gempa Besar M6,5 Guncang Boven Digoel Papua
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement