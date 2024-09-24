Advertisement
HOME NEWS NEWS

MNC Peduli Apresiasi Anak Disabilias Berprestasi, Meyla Pemilik Suara Emas Salah Satunya

Widya Michella , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |16:47 WIB
MNC Peduli Apresiasi Anak Disabilias Berprestasi, Meyla Pemilik Suara Emas Salah Satunya
MNC Peduli apresiasi anak disabilitas berperestasi (Foto : Okezone)
JAKARTA - MNC Peduli mendukung anak-anak disabilitas dalam mendorong menggapai masa depannya. Sebab, mereka mampu berprestasi jika diberdayakan dengan baik. 

Memiliki keterbatasan dalam melihat, tidak menjadi penghalang bagi seorang Meylia untuk tetap produktif dan berprestasi. Meylia yang telah di diagnosa katarak sejak dalam kandungan, membuatnya mengalami kebutaan total di kedua matanya.

Namun, kondisi itu tidak membuat orangtua Meylia patah semangat dan terus mengajarkan Meylia agar bisa menjadi anak yang berpendidikan, mandiri dan produktif. Terbukti, saat ini Meylia dapat mandiri, bisa mengikuti kegiatan di sekolah, bersosialisasi bahkan berprestasi dalam bernyanyi.

Melihat semangat Meylia, MNC Peduli mengapresiasi pencapaiannya dengan memberikan bantuan peralatan sekolah seperti buku gambar, krayon, tas sekolah, alat tulis dan sejumlah uang tunai yang diberikan dari karyawan MNC Group. Bantuan tersebut diharapkan dapat memotivasi anak-anak disabilitas, khususnya Meylia untuk lebih semangat lagi dalam belajar sehingga dapat lebih produktif dan meningkatkan  prestasinya. 

“Kami melihat semangat dan keseriusan Meylia dalam belajar, sehingga kami tergerak untuk memberikan bantuan kepadanya sebagai memicu tambahan motivasi Meylia agar lebih semangat lagi dalam menggapai cita-citanya dan meningkatkan  prestasinya. Ini juga  dapat menjadi tambahan motivasi bagi anak-anak disabilitas lainnya untuk turut mengejar prestasi,” ujar Head of CSR MNC Group Tengku Havid, Selasa (24/9/2024).

Ditemui MNC Peduli di Yayasan Pendidikan Dwituna Rawinala, sebuah lembaga yang melayani kebutuhan pendidikan penyandang tunaganda netra, Meylia dengan percaya diri menyanyikan lagu Hariku karya Dani Tesia dan Pasti Bisa karya Citra Scholastika. Suara indah Meylia memberikan semangat bagi sejumlah anak-anak disabilitas lainnya. 

Selain itu, Meylia juga tampak piawai dalam memainkan keyboard. Membawakan lagu  "kasih ibu", Meylia terus memiliki keinginan untuk belajar.

 

Halaman: 1 2
1 2
      
