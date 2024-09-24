Pilgub Bali 2024, Perindo Bakal Turun ke Masyarakat Menangkan Koster-Giri

BALI - Ketua DPW Partai Perindo Provinsi Bali, Komang Purnama mengatakan, Perindo memastikan dukungan solid bagi paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Koster-Giri di Pilgub Bali 2024.

"Kita telah melakukan konsolidasi di seluruh kabupaten dan kota di Bali untuk memastikan dukungan solid bagi pasangan Koster-Giri," ujar Komang di Gedung KPU Provinsi Bali.

Komang menuturkan Partai Perindo akan semaksimal mungkin turun ke bawah menyapa masyarakat untuk memenangkan paslon Koster-Giri di Pilkada Bali 2024.

"Kita akan semaksimal mungkin datang ke masyarakat, untuk menyapa masyarakat. Bagaimana kita meyakinkan masyarakat untuk terpilihnya Koster-Giri yang kedua ini," jelasnya.