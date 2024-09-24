Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Maju di Pilwalkot Serang, Ratu Ria: Terima Kasih untuk Perindo karena Mendorong Saya Memperjuangkan Hak Perempuan

Yogi Satya Hardi , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |12:39 WIB
Maju di Pilwalkot Serang, Ratu Ria: Terima Kasih untuk Perindo karena Mendorong Saya Memperjuangkan Hak Perempuan
Pilwalkot Serang
BANTEN - Pasangan Ratu Ria - Subardi yang diusung 10 partai koalisi termasuk Partai Perindo di Pilwalkot Serang mengungkapkan terima kasihnya kepada Perindo yang mendorongnya untuk memperjuangkan hak perempuan.

"Terima kasih juga kepada Partai Perindo Kota Serang yang mendorong saya untuk memperjuangkan hak-hak perempuan agar bisa mendapatkan tempat yang sejajar dengan pria di segala aspek. Ketuanya juga perempuan, makanya saya sefrekuensi dengan Bu Rini (Ketua DPD Partai Perindo Kota Serang-red)," ungkapnya di rumah pemenangan usai acara.

Sementara itu Ketua DPD Partai Perindo Kota Serang Rini Soraya mengungkapkan rasa syukurnya setelah penetapan nomor urut.

"Alhamdulilah no.1 merupakan nomor awal yangg istimewa dan merupakan nomer kemanangan. Semoga ini menjadi indikasi kemenangan juga bagi ibu hj. Ratu Ria, yang juga selaras dengan prinsip Partai Perindo yang menjunjung tinggi demokrasi, peduli rakyat kecil, dan gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja, kesejahteraan rakyat, dan Indonesia maju," pungkas Rini. 

Diketahui, KPU Kota Serang telah menerapkan nomor urut tiga pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Periode tahun 2024 - 2029, di Kantor KPU Kota Serang di kawasan Ciceri, Senin (23/9/2024) siang.

