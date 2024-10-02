Kisah Haji Isam Rintis Jalan 16 Km di Merauke dalam Sebulan Usai Diperintah Prabowo

MERAUKE- Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Pangan Bawah Kendali Operasi (BKO) Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan, pihaknya memberikan peran kepada Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam untuk mengerjakan proyek cetak satu juta hektar sawah di Merauke. Hal ini diberikan bukan tanpa alasan.

Menurutnya, Haji Isam berpengalaman dalam proyek pembukaan lahan di berbagai wilayah di Tanah Air.

"Pak Haji sering buka lahan di Kalimantan, buka lahan di Sulawesi, dan lain sebagainya. Dan dia punya alat-alat lengkap," katanya di Merauke, Papua Selatan, dikutip, Rabu (2/10/2024).

Dia juga menjelaskan proyek cetak sawah itu bukan merupakan milik swasta dan keterlibatan Haji Isam diperintah langsung oleh Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Isu yang diangkat selama ini oleh mereka itu adalah program swasta, karena yang kerja Pak Haji Isam. Padahal Pak Haji Isam itu dapat perintah langsung sama Pak Prabowo, dia yang suruh kerja. Kenapa dipilih Pak Haji Isam? Karena perusahaan yang besar, yang punya pengalaman dan punya alat-alat yang bisa menyelesaikan masalah itu Pak Haji Isam,"pungkasnya.

Saat ini, pengerjaan proyek cetak sawah satu juta hektar di Merauke, Papua Selatan terus berlanjut. Pesanan alat berat Haji Isam dari Cina terus berdatangan.

Kedatangan puluhan alat berat kali ini adalah tahap yang keenam. Lima tahap sebelumnya berjumlah 277 Unit. Jika ditambah dengan hari ini 89 unit, maka jumlah alat berat yang sudah berhasil disandarkan di Merauke dan Wanam sebenyak 366 unit. H Isam memesan sebanyak 2,000 unit ekskavator untuk mendukung suksesnya proyek cetak 1 juta hektar sawah.

GT Denny Ramdhani Asisten Operasi pada proyek tersebut mengatakan, Haji Isam akan terus memastikan dan mengecek pesanan alat beratnya dari Cina. Hal ini dilakukan, untuk mempercepat progres di lapangan dari proyek cetak sawah itu.