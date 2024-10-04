Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Rawhi Mushtaha, Tangan Kanan Pemimpin Hamas Yahya Sinwar Dibunuh Israel

Maruf El Rumi , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |06:34 WIB
Rawhi Mushtaha, Tangan Kanan Pemimpin Hamas Yahya Sinwar Dibunuh Israel
Rawhi Mushtaha, Tangan Kanan Pemimpin Hamas Yahya Sinwar Terbunuh. (Foto: IDF)
A
A
A

TEL AVIV - Pasukan keamanan Israel (IDF) mengungkapkan membunuh Rawhi Mushtaha yang merupakan tangan kanan Pemimpin Hamas Yahya Sinwar. Mushtaha adalah salah satu anggota Hamas paling senior dan pembuat keputusan utama dalam organisasi.

Kematian Mushtaha itu disampaikan IDF, pada Kamis (3/10). "Mushtaha, bersama Yahya Sinwar , mendirikan Mekanisme Keamanan Umum Hamas," kata militer dikutip The Jerusalem Post, Jumat (10/4). 

Selain Mushtaha, Sameh al-Siraj, yang memegang portofolio keamanan di biro politik Hamas dan Komite Buruh, dan Sami Oudeh, komandan Mekanisme Keamanan Umum Hamas juga diklaim Israel ikut terbunuh. 

Mushtaha dan Sinwar memiliki hubungan dekat. Mereka menjalani hukuman penjara bersama di penjara Israel. Mushtaha dianggap sebagai tokoh paling senior dalam biro politik Hamas di Jalur Gaza. 

Selama perang, dia mempertahankan kendali sipil atas Hamas sambil terlibat dalam kegiatan perlawanan terhadap Israel. Mushtaha merupakan pembuat keputusan utama dalam bagaimana organisasi teror itu mengerahkan para pejuang dan asetnya.

Hamas dilaporkan berusaha menyembunyikan eliminasi demi menjaga moral. Menurut IDF, tiga anggota senior Hamas tewas dalam serangan udara sekitar tiga bulan lalu saat serangan udara  Israel berlangsung. 

Menurut intelijen IDF dan Shin Bet bahwa ketiganya bersembunyi di dalam "kompleks bawah tanah yang dibentengi dan dilengkapi dengan peralatan lengkap di Jalur Gaza utara." Tetapi Hamas  menahan diri untuk tidak membuat pengumuman mengenai masalah tersebut.
 

(Maruf El Rumi)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Gaza Yahya Sinwar Hamas israel
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/18/3111603/netanyahu-pter_large.jpg
124 Negara yang Memburu Netanyahu, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/18/3104224/israel_gunakan_pajak_pendapatan_warga_palestina_untuk_bayar_utang_listrik-gKWt_large.jpg
Israel Gunakan Pendapatan Pajak Warga Palestina 500 Juta Dolar AS untuk Bayar Utang Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/18/3103431/kebakaran_los_angeles-QF82_large.jpg
Karma James Woods, Dukung Israel Genosida di Gaza dan Kebakaran Los Angeles
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/18/3101516/serangan_israel_di_gaza_tewaskan_70_warga_palestina-AcXk_large.jpg
Serangan Israel Tewaskan 70 Warga Palestina, Mayoritas Anak-Anak dan Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/13/18/3095167/bangunan_di_gaza_hancur_diserang_israel-Jvth_large.jpg
Penasihat AS Bertemu Netanyahu, Gencatan Senjata Gaza Segera Tercapai?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/18/3094351/israel_serang_pangkalan_militer_di_damaskus_suriah-w4x8_large.jpg
Israel Lancarkan 250 Serangan Udara ke Suriah, Klaim Hancurkan 80 Persen Kemampuan Militer
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement