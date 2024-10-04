Rawhi Mushtaha, Tangan Kanan Pemimpin Hamas Yahya Sinwar Dibunuh Israel

TEL AVIV - Pasukan keamanan Israel (IDF) mengungkapkan membunuh Rawhi Mushtaha yang merupakan tangan kanan Pemimpin Hamas Yahya Sinwar. Mushtaha adalah salah satu anggota Hamas paling senior dan pembuat keputusan utama dalam organisasi.

Kematian Mushtaha itu disampaikan IDF, pada Kamis (3/10). "Mushtaha, bersama Yahya Sinwar , mendirikan Mekanisme Keamanan Umum Hamas," kata militer dikutip The Jerusalem Post, Jumat (10/4).

Selain Mushtaha, Sameh al-Siraj, yang memegang portofolio keamanan di biro politik Hamas dan Komite Buruh, dan Sami Oudeh, komandan Mekanisme Keamanan Umum Hamas juga diklaim Israel ikut terbunuh.

Mushtaha dan Sinwar memiliki hubungan dekat. Mereka menjalani hukuman penjara bersama di penjara Israel. Mushtaha dianggap sebagai tokoh paling senior dalam biro politik Hamas di Jalur Gaza.

Selama perang, dia mempertahankan kendali sipil atas Hamas sambil terlibat dalam kegiatan perlawanan terhadap Israel. Mushtaha merupakan pembuat keputusan utama dalam bagaimana organisasi teror itu mengerahkan para pejuang dan asetnya.

Hamas dilaporkan berusaha menyembunyikan eliminasi demi menjaga moral. Menurut IDF, tiga anggota senior Hamas tewas dalam serangan udara sekitar tiga bulan lalu saat serangan udara Israel berlangsung.

Menurut intelijen IDF dan Shin Bet bahwa ketiganya bersembunyi di dalam "kompleks bawah tanah yang dibentengi dan dilengkapi dengan peralatan lengkap di Jalur Gaza utara." Tetapi Hamas menahan diri untuk tidak membuat pengumuman mengenai masalah tersebut.



(Maruf El Rumi)