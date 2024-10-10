Cabup Deden Nasihin Berjanji Kembalikan Cianjur Jadi Kota Santri

CIANJUR - Calon Bupati Cianjur Deden Nasihin yang berpasangan dengan dr Efa berjanji bakal mengembalikan Cianjur menjadi Kota Santri.

Hal tersebut disampaikan Denas dihadapan ratusan ulama Cianjur dalam acara Silaturahmi Ulama dan Halaqah Ulama Cianjur, dan mendeklarasikan dukungan penuh terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati 2024-2029 Denas- dr Efa di Aula Pesantren Riyadlul Alfiyyah, Kampung Benjot, Desa Benjot, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Kamis (10/10/2024).

"Jika nanti kami terpilih, kami ingin mengembalikan Cianjur menjadi Kota Santri. Namun, Kota Santri bukan sekedar jarkon bahwa tetapi harus terinplementasi, terinternalisasi dalam kebijakan pemerintah ke depan, sehingga Cianjur kota santri lebih terasa dan lebih terasa manfaatnya oleh dunia kepesantrenan," ujar Denas dihadapan ratusan ulama Cianjur.

Pigaknya berharap, secara pribadi tentu berharap kepada semua pihak untuk lebih konsisten dan lebih peduli terhadap dunia pesantren di Kabupaten Cianjur.

"Dengan adanya dukungan ini tentu kami berterima kasih kepada seluruh jajaran para masyaip para pimpinan pondok pesantren yang ada di Kabupaten Cianjur ini akan menjadi vitamin dan menjadi energi buat kami sehingga kami lebih percaya diri dalam memenangkan Pilkada nanti," ungkapnya.

Denas yang diusung Partai Perindo berlambang rajawali mengembangkan sayap itu menegaskan, jika pihaknya bersama dr Efa terpilih nanti menjadi Bupati dan Wakil Bupati Cianjur bukan untuk dirinya sendiri dan pasangannya, melainkan untuk kepentingan masyarakat Cianjur keseluruhan.