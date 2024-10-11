Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

PBB Tuding Israel Lakukan Kejahatan Perang Atas Serangan RS Gaza

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |07:11 WIB
PBB Tuding Israel Lakukan Kejahatan Perang Atas Serangan RS Gaza
Komisi penyelidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menuduh Israel melakukan kejahatan perang atas serangan rumah sakit (RS) di Gaza (Foto: AP)
A
A
A

GAZA - Komisi penyelidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menuduh Israel melakukan kejahatan perang atas serangan rumah sakit (RS) di Gaza. Israel dituding melaksanakan kebijakan terpadu untuk menghancurkan sistem perawatan kesehatan Gaza selama perang yang sedang berlangsung dengan Hamas.

Komisi tersebut mengatakan serangan Israel terhadap fasilitas perawatan kesehatan di Gaza dan perlakuan Israel terhadap tahanan Palestina merupakan kejahatan perang, serta kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pemusnahan.

Hamas dan kelompok Palestina lainnya juga dituduh melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan atas perlakuan mereka terhadap sandera Israel yang ditahan di Gaza.

Israel belum memberikan komentar, tetapi telah lama menuduh PBB bias dan menolak laporan kritis sebelumnya. Laporan tersebut, yang akan disampaikan kepada Majelis Umum PBB pada tanggal 30 Oktober, dipimpin oleh Navi Pillay, mantan kepala hak asasi manusia PBB asal Afrika Selatan.

Laporan tersebut mengatakan pasukan keamanan Israel telah dengan sengaja membunuh, menahan, dan menyiksa personel medis, sementara anak-anak telah menanggung beban dari runtuhnya sistem kesehatan.

Komisi tersebut mengutip kasus Hind Rajab yang berusia lima tahun, yang mobilnya dihantam saat ia dan keluarganya mencoba melarikan diri dari pengeboman. Beberapa anggota keluarga tewas, tetapi Hind berhasil menelepon Bulan Sabit Merah Palestina untuk meminta bantuan. Ambulans yang berusaha menghubunginya juga ditembaki, dan Hind, keluarganya, dan kru ambulans semuanya tewas.

Komisi tersebut mengatakan serangan terhadap sistem perawatan kesehatan telah menimbulkan kondisi kehidupan yang mengakibatkan hancurnya banyak generasi anak-anak Palestina dan, berpotensi, rakyat Palestina sebagai satu kelompok.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/18/3177354//gaza-W3mg_large.jpg
Prancis dan Inggris Bahas Pasukan Internasional di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/18/3177273//greta_thunberg-8Lvt_large.jpg
Greta Thunberg Dipukuli, Ditendang, dan Dihina Selama Lima Hari di Tahanan Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/18/3177243//tentara_israel_matan_angrest-wGLl_large.jpg
Pengakuan Tentara Israel yang Disandera Hamas: Diberi Taurat dan Alat untuk Berdoa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/18/3177224//perlintasan_rafah-PLnJ_large.jpg
Israel Bersiap Buka Perbatasan Rafah dengan Mesir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/18/3177061//warga_palestina_ungkapkan_pengalamannya_saat_ditahan_di_penjara_israel-RLBy_large.jpg
Kisah Warga Gaza saat Ditahan Israel, Ibaratkan Kuburan Orang Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/18/3177040//hamas-Nhm5_large.jpg
Hamas Serahkan 2 Jenazah Sandera ke Israel, Kesulitan Temukan Sisa Korban di Reruntuhan Gaza
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement