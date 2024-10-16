Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kronologis Truk Tangki BBM Meledak hingga 94 Orang Tewas

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 16 Oktober 2024 |20:11 WIB
Kronologis Truk Tangki BBM Meledak hingga 94 Orang Tewas
Kebakaran (foto: freepik)
A
A
A

ABUJA - Sedikitnya 94 orang tewas dan 50 lainnya luka-luka setelah sebuah truk tangki bahan bakar (BBM) meledak di barat laut Nigeria, di jalan tol di Taura, di negara bagian Jigawa.

Ledakan di jalan tol Negara Bagian Jigawa terjadi ketika orang-orang bergegas menuju kendaraan yang terbalik untuk mengambil bahan bakar. 

“Sejauh ini kami memastikan 94 orang tewas,” kata Lawan Shiisu Adam, seperti dilaporkan Al Jazeera.

"Truk tanker itu membelok untuk menghindari tabrakan dengan sebuah truk di kota Majia," kata juru bicara itu.

 

Halaman:
1 2
      
