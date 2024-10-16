Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMUT

Miris! Gadis 19 Tahun Disuruh Bawa Ratusan Butir Pil Ekstasi

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Rabu, 16 Oktober 2024 |02:05 WIB
Gadis bawa ribuan pil ekstasi (foto: dok ist)
MEDAN - Polisi menangkap seorang perempuan muda berinisial PPM (19), warga Percut Seituan, Deliserdang, Sumatera Utara. PPM ditangkap berikut barang bukti ratusan butir pil ekstasi.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumatra Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan, penangkapan terhadap PPM dilakukan setelah personel Polisi dari Unit 3 Subdirektorat 2 Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatra Utara menerima informasi dari masyarakat yang menyebut adanya pergerakan seorang perempuan yang membawa narkoba jenis pil ekstasi dalam jumlah besar.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Polisi kemudian melakukan penelusuran hingga berhasil mendeteksi PPM. Polisi kemudian melakukan pengejaran dan berhasil menghentikan PPM saat melintas di pintu tol Helvetia, Jalan Kapten Sumarsono, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan.

"Dari pemeriksaan yang dilakukan personel mendapati barang bukti ratusan butir pil ekstasi berbagai jenis di dalam tas milik wanita muda tersebut," kata Hadi, Selasa (15/10/2024).

 

