Survei Pilkada Lahat: Bursah Zarnubi-Widia Ningsih Unggul

LAHAT - Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) menggelar survei terkait potensi kemenangan pasangan calon dalam kontestasi Pilkada 2024 di Kabupaten Lahat, Sumatra Selatan. Perihal ini, pada simulasi top of mind, menunjukkan tingkat keterpilihan pasangan Bursah Zarnubi-Widia Ningsih unggul dengan perolehan suara sementara dengan 30,4%.

"Mereka diikuti oleh Lidyawati-Haryanto dengan dukungan sebesar 22,2%, sementara Paslon Yulius Maulana -Budiarto meraih 20,1% suara. dan yang masih belum menentukan piliahannya 27,3%," kata Direktur LKPI Togu Lubis dalam keterangannya, Kamis (17/10/2024).

Kemudian, lanjut Togu, juga dilakukan simulasi pertanyaan tertutup di mana responden diberikan pilihan jawaban dan kartu suara untuk memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati jika pilkada digelar hari ini.

Hasil Survei menunjukan pasangan Bursah Zarnubi-Widia Ningsih dipilih sebanyak 39,1% kemudian pasangan Lidyawati-Haryanto dipilih sebanyak 27,3%, pasangan Yulius Maulana -Budiarto dipilih sebanyak 25,2% dan tidak memilih 8,4%.

Dalam survei ini tingkat popularitas dan akseptabilitas bakal calon juga diuji. Terkait hal ini memberikan tiga nama paslon dengan menanyakan seberapa dikenal dan diterima nama pasangan calon bupati dan wakil bupati di masyarakat.

Hasilnya, untuk tingkat pengenalan paslon pasangan Lidyawati - Haryanto mencapai 80,1% sementara Tingkat penerimaan atau Kedisukaan oleh masyarakat Lahat yang mengenal pasangan Lidyawati - Haryanto mencapai 48,2%.

Kemudian untuk tingkat pengenalan pasangan Bursah Zarnubi -Widia Ningsih mencapai 77,2% sementara Tingkat penerimaan atau Kedisukaan oleh masyarakat Lahat yang mengenal pasangan Bursah Zarnubi -Widia Ningsih mencapai 75,8%

Sementara Tingkat pengenalan pasangan Yulius Maulana - Budiarto mencapai 72,8 %, lalu Tingkat penerimaan atau Kedisukaan oleh masyarakat Lahat yang mengenal pasangan Yulius Maulana -Budiarto mencapai 50,1%.

Dikatakan, Tingginya Popularitas Lidyawati - Haryanto tidak sebanding dengan Tingkat Kedisukaan dan penerimaan masyarakat Lahat begitu juga sama dengan pasangan Yulius Maulana -Budiarto.