HOME NEWS JATENG

Mini Bus Angkut Rombongan Santri Terguling di Tol Ungaran, 4 Tewas

Eka Setiawan , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |15:49 WIB
Mini Bus Angkut Rombongan Santri Terguling di Tol Ungaran, 4 Tewas
Minnibus terbalik di Tol Ungaran
A
A
A

SEMARANG – Sebuah minibus mengalami kecelakaan lalu lintas (lakalantas) tunggal di ruas Tol Ungaran, Kabupaten Semarang, Jumat (18/10/2024) siang. Pada insiden itu, 4 orang tewas yakni 3 santri dan 1 pengasuhnya.

Kepala Satuan Lantas Polres Semarang AKP Lingga Ramadhani mengemukakan rombongan berangkat dari Solo via tol. Tujuannya ke Unissula Kota Semarang, akan kegiatan MTQ. Total rombongan 25 orang.

“Ada 23 santri, 1 pengasuh dan 1 sopir,” kata Lingga.

Lokasi kecelakaan di KM 432.600, minibus menabrak pembatas jalan sebelah kiri setelah menghindari sebuah mobil yang mengerem mendadak. Minibus banting stir ke kiri menabrak pembatas jalan sebelum terguling.

“Sopir selamat, yang meninggal teridentifikasi 3 santri dan 1 pengasuhnya,” lanjut Lingga.

