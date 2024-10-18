Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni Dampingi Presiden Jokowi Resmikan Pusat Riset Genomik Pertanian di Humbahas

HUMBAHAS - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni mendampingi Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Pusat Riset Genomik Pertanian yang berlokasi di lahan Taman Sains Teknlogi Herbal dan Hortikultura (TSTH2), Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbanghasundutan (Humbahas), Rabu (16/10/2024).

“Dengan mengucap bismillah, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa pada sore ini saya resmikan Pusat Pusat Riset Genomik Pertanian di Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara,” kata Presiden.

Melalui kesempatan ini, Presiden sangat mengapresiasi peresmian Pusat Riset Genomik Pertanian. Dirinya berharap dengan dibangunnya Pusat Riset Genomik Pertanian dapat mendorong peningkatan produksi pertanian dan perkebunan, khususnya di wilayah Sumatera Utara.

“Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi dibukanya Pusat Riset Genomik Pertanian ini agar produksi kita per hektare baik itu kemenyan, kopi, padi, baik itu kentang, bawang merah, bawang putih semuanya per hektare harus naik. Karena kita telah memiliki Pusat Riset yang sangat baik di Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara ini,” kata Presiden.

Presiden juga mempersilakan untuk membuka peluang kerjasama dengan berbagai pihak. Hal ini bertujuan guna mendapatkan benih unggul agar produktivitas pangan kian naik.

“Kerjasama dengan siapapun silakan, dengan negara manapun silakan yang paling penting kita mendapatkan benih unggul mendapatkan bibit unggul sehingga produktivitas, produksi padi, produksi bahan-bahan pangan kita semuanya bisa naik per hektare,” ucap Presiden.

Dalam kesempatan yang sama, Menko Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan keberadaan Taman Sains dan Teknologi Herbal dan Holtikultura (TSTH2) di Humbahas akan fokus kepada pengembangan tanaman herbal dan hortikultura dengan proyeksi menjadi pusat riset kelas dunia. Sehingga beberapa tahun ke depan, sudah bisa memproduksi bibit unggul, melalui penelitian bersama para pakar, serta menjaga kelestarian kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia.