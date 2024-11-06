Pasar Baru Dampit Malang Kebakaran, Warga Dengar Ledakan

MALANG - Kebakaran melanda Pasar Baru Dampit, Malang, pada Rabu (6/11/2024) dini hari. Api diduga muncul darı sebuah warung kopi dan membakar sejumlah kios di Unit II pasar tersebut. Kapolsek Dampit Iptu Ahmad Taufik menuturkan, kebakaran di Pasar Dampit dilaporkan terjadi pada Rabu dini hari sekitar pukul 01.30 WIB. Peristiwa ini berawal dari adanya percikan api dari salah satu warung makan.

"Kemudian satpam Pasar Dampit yang bertugas malam langsung membangunkan salah satu pedagang yang tidur di rukonya, untuk meminta air guna memadamkan api," ujar Ahmad Taufik, dikonfirmasi pada Rabu pagi.

Percikan api yang membesar membuat warga sekitar pasar mulai berusaha memadamkan api menggunakan selang air kecil di warung milik salah satu pedagang. Tapi api tak juga padam dan terus membesar hingga merambat ke beberapa ruko lainnya.

"Warga lantas melaporkan ke Polsek Dampit dan diteruskan ke petugas Damkar Kabupaten Malang. Total ada 8 bangunan yang terbakar," ujarnya

Taufik menjelaskan, bila 8 bangunan yang terbakar mulai darı tiga ruko elektronik kepemilikan atas nama Ivan, satu toko sandal, lima lapak pedagang, dari lapak kembang api dan petasan, warung kopi dan nasi, lapak servis kunci, lapak perdagangan alat pertanian, dan lapak pedagang topi. Warga juga diakui mendengar bunyi ledakan darı lapak pedagang penjual mainan anak.

"Lapak itu jualan kembang api dari situ (bunyi ledakan). Sekitar pukul 02.05 WIB, petugas Damkar Kabupaten Malang datang dengan empat unit mobilnya untuk pemadaman," paparnya.

Api sendiri berhasil dipadamkan oleh petugas sekitar pukul 07.00 WIB. Banyaknya bahan-bahan mudah terbakar sempat membuat kesulitan memadamkan api. "Api padam sekitar pukul 7 pagi tadi, saya tadi di sana," pungkasnya.

(Angkasa Yudhistira)