Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

BNPB: Dua Orang Tewas Tertimbun Longsor di Cianjur

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |17:43 WIB
BNPB: Dua Orang Tewas Tertimbun Longsor di Cianjur
Bencana terjang Cianjur (Foto: BNPB)
A
A
A

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan kejadian tanah longsor menimpa sebuah rumah di Desa Talagasari, Kecamatan Sindangbarang pada Selasa 3 Desember 2024.

“Longsor terjadi setelah hujan deras turun dengan durasi cukup lama di wilayah tersebut, sehingga akibatkan tebing yang berada di belakang rumah tersebut menimpa satu keluarga yang ada di dalam rumah,” ungkap Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan resminya, Rabu (4/12/2024).

Aam sapaan Abdul Muhari mengatakan tim gabungan serta masyarakat mengevakuasi warga di rumah tersebut, dua orang ditemukan meninggal dunia dalam keadaan tertimbun longsor dan material rumah, antara lain atas nama Yusma 26 tahun dan Aqila usia 1 tahun.

“Sementara itu satu orang atas nama Hilman alami luka dilarikan ke rumah sakit terdekat,” ujar Aam.

Aam pun mengimbau agar masyarakat dan pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan mengingat saat ini sejumlah daerah memasuki musim hujan, khususnya bagi warga yang tinggal di wilayah tebing dan bukit agar waspada jika hujan dengan intensitas tinggi terus terjadi.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3187963/rumah_di_depok_nyaris_ambruk_karena_longsor-ld1J_large.jpg
Rumah di Depok Nyaris Ambruk karena Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/340/3187442/pemerintah-Oc0q_large.jpg
Banjir dan Longsor Sumut, 4 Jenazah Wanita Ditemukan di Desa Sibalanga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/340/3186805/longsor_di_tapanuli_utara-gpcB_large.jpg
Tim SAR Temukan Korban Longsor di Proyek PLTM Aek Sibundong Tapanuli Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/340/3186429/wali_kota_sibolga-Zo1B_large.jpg
Wali Kota Sibolga Hilang Kontak, Terakhir Beri Kabar Terjebak Longsor di Tapanuli Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3185921/longsor_banjarnegara-NTQj_large.jpg
Operasi Pencarian Dihentikan, 11 Korban Longsor Banjarnegara Tidak Ditemukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185701/longsor-sBWq_large.jpg
Operasi SAR Terakhir, Pencarian Korban Longsor Banjarnegara Difokuskan di Sektor C
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement