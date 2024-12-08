Kronologi Ibu Rumah Tangga Diculik Pria Berpistol di Bandung, Diseret Masuk Mobil di Depan Rumah

BANDUNG - Seorang ibu rumah tangga berinisial S (43), diculik pria berpistol di Jalan Sukanegara RT/RW 05/09, Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Minggu (8/12/2024). Korban yang baru pulang dari arisan, diseret dan dimasukkan ke mobil oleh pelaku.

Kejadian itu terekam kamera CCTV di lokasi kejadian dan videonya viral setelah beredar di media sosial (medsos). Dalam video terlihat, korban keluar dari mobil berwarna merah di depan rumahnya. Tiba-iba mobil pelaku berwarna silver dan tanpa pelat nomor melaju mundur mendekati mobil korban.

Tak lama kemudian, seorang pria mengenakan sweater abu-abu mendekati korban menodongkan pistol. Lalu, pelaku menarik tangan korban dan menyeretnya untuk masuk ke dalam mobil.

Kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Antapani. Saat ini, petugas Polsek Antapani dan Satreskrim Polrestabes Bandung sedang melakukan penyelidikan. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Yeyen, saudara korban, mengatakan, saat kejadian, korban S baru pulang dari arisan sekitar pukul 12.30 WIB. Di dalam rumah, ada anak-anak dan suaminya. Korban sempat berteriak tetapi pelaku beraksi cepat sehingga korban tak sempat diselamatkan.