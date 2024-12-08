Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Ibu Rumah Tangga yang Diculik Pria Bersenpi Dikabarkan Pulang ke Rumah, Begini Kondisinya

Agus Warsudi , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |23:54 WIB
Ibu Rumah Tangga yang Diculik Pria Bersenpi Dikabarkan Pulang ke Rumah, Begini Kondisinya
Penculikan ibu rumah tangga di Bandung (Foto: Agus Warsudi/Okezone)
A
A
A

BANDUNG - Wanita paruh baya berinisial S, yang diduga diculik pria berpistol telah kembali ke rumahnya di Jalan Sukanegara RT/RW 05/09, Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Minggu (8/12/2024) malam. Korban dalam kondisi trauma dan menangis.

Informasi yang diunggah akun Instagram @SeputarBandungKota, korban ditemukan oleh tukang ojek di kawasan tepi Jalan Pasir Impun, Kecamatan Madalajati, Kota Bandung. Saat itu, korban sedang menangis. Tukang ojek lalu mengantarkan korban ke rumahnya.

Sampai saat ini polisi belum memberikan keterangan terkait korban ditemukan dalam keadaan selamat dan telah pulang ke rumahnya.

Petugas Unit Reskrim Polsek Antapani dan Satreskrim Polrestabes Bandung masih melakukan penyelidikan atas kasus ini. Dalam video yang beredar di media sosial (medsos), tampak Kasatreskrim Polrestabes Bandung AKBP Abdul Rahman dan anggotanya berada di Mapolsek Antapani.

Diberitakan sebelumnya, seorang wanita paruh baya berinisia S diduga diculik pria berpistol di Jalan Sukanegara RT/RW 05/09, Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Minggu. Korban yang baru pulang dari arisan, diseret dan dimasukkan ke mobil oleh pelaku.

Kejadian itu terekam kamera CCTV di lokasi kejadian dan videonya viral setelah beredar di media sosial (medsos). Dalam video terlihat, korban keluar dari mobil berwarna merah di depan rumahnya. Tiba-iba mobil pelaku berwarna silver dan tanpa pelat nomor melaju mundur mendekati mobil korban.

Tak lama kemudian, seorang pria mengenakan sweater abu-abu mendekati korban menodongkan pistol. Lalu, pelaku menarik tangan korban dan menyeretnya untuk masuk ke dalam mobil.

 

Halaman:
1 2
      
