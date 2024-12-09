Kronologi Penemuan Ibu Diculik Pria Berpistol di Bandung, Diantar Tukang Ojek Pulang ke Rumah

BANDUNG - Korban dugaan penculikan ibu rumah tangga, Santi (43) di RW 9, Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, telah kembali ke rumah. Santi sebelumnya, sempat dikabarkan diculik pria berpistol saat berada di depan rumahnya.

Ketua RW 9, Dwi Budi (61) mengatakan, Santi tiba di kediamannya sekira pukul 20.43 WIB. Korban ditemukan oleh pengemudi ojek pangkalan yang langsung mengantarkan ke rumahnya.

Awalnya, kabar kembalinya Santi setelah dilepaskan oleh para penculiknya diterima oleh keluarga yang menunggu di Mapolsek Antapani, Bandung. Kabar gembira tersebut diterima sekitar pukul 20.40-an atau sekitar 8 jam setelah peristiwa penculikan.

Korban ditemukan di area sekitar Taman Abdi Negara di Jalan Pasir Impun yang berjarak sekitar 7 kilometer dari rumah korban. Santi ditemukan oleh seorang pengemudi ojek pangkalan dalam kondisi menangis dan ketakutan.

"Saya temukan di luar," ujar saksi pengemudi ojek.