Okezone.com
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pasukan Israel Langsung Invasi Suriah Pasca Runtuhnya Pemerintahan Bashar Al Assad

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |07:36 WIB
Pasukan Israel Langsung Invasi Suriah Pasca Runtuhnya Pemerintahan Bashar Al Assad
Ilustrasi. (Foto: Reuters)
A
A
A

DAMASKUS – Israel melancarkan invasi ke Suriah beberapa hari setelah penggulingan pemerintahan Presiden Bashar Al Assad oleh pasukan oposisi. Aksi rezim zionis ini segera mengundang kecaman dari negara-negara tetangga di Timur Tengah.

Israel memindahkan pasukan ke zona penyangga demiliterisasi di Dataran Tinggi Golan yang diduduki pada Minggu, (8/12/2024) setelah pasukan oposisi merebut Damaskus dan Assad melarikan diri ke Rusia.

Dalam sebuah pernyataan video dari wilayah tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa perjanjian Israel tahun 1974 dengan Suriah untuk membangun jalur demiliterisasi telah secara efektif "runtuh" begitu pasukan Suriah "meninggalkan posisi mereka."

Pasukan dan tank Israel bergerak melewati zona penyangga pada Senin, (9/12/2024) memasuki wilayah Suriah dalam sebuah operasi militer. Menteri Pertahanan Israel Israel Katz mengatakan operasi tersebut dimaksudkan untuk menciptakan "wilayah keamanan" baru yang akan bebas dari "senjata strategis berat dan infrastruktur teroris."

Negara-negara tetangga Mesir, Yordania, dan Qatar, mengecam invasi Israel tersebut, menuduh rezim zionis itu mengeksploitasi penggulingan Assad untuk merebut tanah, yang melanggar hukum internasional.

Kementerian Luar Negeri Qatar menyebutnya sebagai “perkembangan yang berbahaya dan serangan terang-terangan terhadap kedaulatan dan persatuan Suriah, serta pelanggaran hukum internasional yang mencolok”. Sementara Mesir menyatakan bahwa Israel telah “memanfaatkan… kekosongan di Suriah untuk menduduki lebih banyak wilayah Suriah dan memaksakan realitas baru di lapangan yang melanggar hukum internasional.”

 

Halaman:
1 2
      
