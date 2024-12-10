Truk Tabrak Sejumlah Motor dan Toko Bangunan di Malang, Diduga Rem Blong

MALANG - Sebuah truk di Malang mengalami rem blong hingga menabrak beberapa motor dan bangunan toko bangunan. Peristiwa kecelakaan itu terjadi di Jalan Raya Semanding Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, pada Selasa (10/12/2024), sekira pukul 10.40 WIB.

Terlihat dari video yang diterima, truk itu menabrak sejumlah kendaraan bermotor roda dua dan baru berhenti menabrak tembok darı toko bangunan. Satu orang terlihat terluka parah, sedangkan satu motor rusak parah terseret di bawah kolong truk.

Kapolsek Dau Kompol Edi Hari Adi Kartika membenarkan pristiwa kecelakaan yang menimpa sebuah truk yang dipergunakan memuat alat berat di wilayahnya. Kejadian ini berlangsung pada Selasa pagi, di sekitar simpang empat Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, tepatnya tak jauh darı Masjid Miftahul Jannah.

"Benar kejadiannya pukul 10.30 kurang lebih, antara truk Hino bernopol B 9512 AV yang dikemudikan Edy Listyowarno (34), menabrak beberapa kendaraan dan satu toko bangunan," ucap Edi Hari Adi Kartika, dikonfirmasi.

Awalnya, truk tanpa muatan itu melaju darı selatan ke utara. Sesampainya di lokasi kejadian jalanan menurun tiba-tiba rem mengalami masalah alias blong. Laju truk tak kendali saat melintasi Simpang Empat di sekitar tempat kejadian perkara (TKP), hingga menabrak sepeda motor.

"Pertama, menabrak sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol N 3144 GR, yang berhenti dari barat mau ke timur. Kemudian menabrak sepeda motor Satria FU dengan Nopol N 4487 EAV, yang terparkir di timur jalan," tuturnya.