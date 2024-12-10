Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Truk Tabrak Sejumlah Motor dan Toko Bangunan di Malang, Diduga Rem Blong

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |18:02 WIB
Truk Tabrak Sejumlah Motor dan Toko Bangunan di Malang, Diduga Rem Blong
Truk tabrak sejumlah motor gegara rem blong (Foto : Polsek Dau)
A
A
A

MALANG - Sebuah truk di Malang mengalami rem blong hingga menabrak beberapa motor dan bangunan toko bangunan. Peristiwa kecelakaan itu terjadi di Jalan Raya Semanding Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, pada Selasa (10/12/2024), sekira pukul 10.40 WIB.

Terlihat dari video yang diterima, truk itu menabrak sejumlah kendaraan bermotor roda dua dan baru berhenti menabrak tembok darı toko bangunan. Satu orang terlihat terluka parah, sedangkan satu motor rusak parah terseret di bawah kolong truk.

Kapolsek Dau Kompol Edi Hari Adi Kartika membenarkan pristiwa kecelakaan yang menimpa sebuah truk yang dipergunakan memuat alat berat di wilayahnya. Kejadian ini berlangsung pada Selasa pagi, di sekitar simpang empat Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, tepatnya tak jauh darı Masjid Miftahul Jannah.

"Benar kejadiannya pukul 10.30 kurang lebih, antara truk Hino bernopol B 9512 AV yang dikemudikan Edy Listyowarno (34), menabrak beberapa kendaraan dan satu toko bangunan," ucap Edi Hari Adi Kartika, dikonfirmasi.

Awalnya, truk tanpa muatan itu melaju darı selatan ke utara. Sesampainya di lokasi kejadian jalanan menurun tiba-tiba rem mengalami masalah alias blong. Laju truk tak kendali saat melintasi Simpang Empat di sekitar tempat kejadian perkara (TKP), hingga menabrak sepeda motor. 

"Pertama, menabrak sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol N 3144 GR, yang berhenti dari barat mau ke timur. Kemudian menabrak sepeda motor Satria FU dengan Nopol N 4487 EAV, yang terparkir di timur jalan," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190253//prabowo_subianto-kwtN_large.jpg
Ibu Siswa SD Kalibaru yang Ditabrak Mobil MBG Terharu Dijenguk Prabowo di RS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189501//mbg-vauc_large.jpg
Murni Kelalaian Sopir, Tak Ada Sabotase di Insiden Mobil MBG Tabrak Siswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189453//kecelakaan_mobil_mbg-TRfH_large.jpg
Sopir MBG Tersangka Penabrak Siswa SDN 01 Kalibaru Ditahan, Terancam 5 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189445//kecelakaan_mobil_mbg-VkAz_large.jpg
Sopir MBG Tabrak Siswa SDN 01 Kalibaru Diduga Ngantuk, Polisi: Baru Tidur Jam 4 Pagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189433//kapolres_metro_jakarta_utara_kombes_erick_frendriz-qIdx_large.jpg
Sopir Mobil MBG Penabrak Siswa SDN 01 Kalibaru Resmi Jadi Tersangka!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189284//mobil_mbg-FbrI_large.jpg
Update Mobil MBG Tabrak Siswa di SDN 01 Kalibaru: 10 Korban Dipulangkan, 12 Masih Dirawat di RS
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement