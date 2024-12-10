Advertisement
HOME NEWS SUMUT

3 Kakak Beradik Ditusuk Usai Mengejek Tetangganya, Dua di Antaranya Meninggal

Adi Palapa Harahap , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |17:30 WIB
3 Kakak Beradik Ditusuk Usai Mengejek Tetangganya, Dua di Antaranya Meninggal
3 kakak beradik ditusuk usai mengejek tetangganya, dua di antaranya meninggal (Foto : Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

MEDAN - Dua balita kakak beradik korban penusukan seorang pria di Kabupaten Deli Serdang yang sempat kritis akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit Murni Teguh Medan. Nyawa dua bocah tersebut tidak tertolong, sedangkan seorang bocah lainnya yang juga menjadi korban penikaman pelaku masih dirawat secara intensif di rumah sakit.

Suasana duka menyelimuti kediaman keluarga Rinaldi Simarmata dan istrinya Ertawan Laolo, usai ketiga anaknya menjadi korban penikam pelaku, dan dua di antaranya meninggal dunia.

Kedua korban meninggal dunia yakni masing-masing, Owen Simarmata (4) dan adiknya Daren Simarmata (1,5). Sedangkan satu korban lainnya bernama Nathan Simarmata (7), kini masih di rawat secara intensif di rumah sakit.


 
Ertawan Laolo, selaku  ibu kandung kedua korban terus menangis histeris meratapi kedua anaknya yang terbujur kaku. Dia tak menyangka anaknya meninggal dunia dengan cara tragis.
 
Kepala Dusun 13 Desa Bandar Khalipa, Faisal Abdu mengatakan kedua korban meninggal dunia dengan kondisi luka di bagian perut. 

Sementara itu, seorang warga bernama Rizky Sihombing menjelaskan, peristiwa penudukan terjadi pada siang hari. Saat itu pelaku sedang duduk santai di rumahnya di Kecamatan Percut Seituan. Kemudian, ketiga korban melintas di depan rumahnya sambil mengejek pelaku.

 

Halaman:
1 2
      
