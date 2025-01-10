Nyamar Jadi Pembeli Sabu, Anggota Polisi Ditusuk Pengedar Narkoba

LABUSEL - Seorang tersangka pengedar narkoba di Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), Sumatera Utara, melakukan perlawanan saat akan ditangkap personel Satuan Reserse Narkoba Polres Labusel pada Rabu, 8 Januari 2024 kemarin.

Tersangka berinisial SS alias Rizal (38), ia nekat menusuk salah seorang anggota polisi yang hendak menangkapnya. Tersangka menikam polisi tersebut sebanyak dua kali di bagian lengan dan punggungnya.

Kapolres Labusel, AKBP Arfin Fachreza saat dikonfirmasi melalui Kasi Humas, AKP Sujono, membenarkan adanya peristiwa tersebut.

"Iya benar, seorang pengedar narkoba melakukan perlawanan ketika ditangkap. Tersangka menikam anggota menggunakan pisau," sebut Sujono.

Saat ini, kata Sujono, personel Satuan Reserse Narkoba Polres Labusel tersebut tengah menjalani perawatan medis. Sedangkan tersangka Rizal yang merupakan warga Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labusel juga telah diamankan ke Mapolres.

"Tersangka berikut barang bukti narkoba jenis sabu serta dua bilah pisau telah diamankan ke Mapolres Labusel untuk pengusutan lebih lanjut," jelasnya.