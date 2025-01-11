Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Rawan OPM, Kodim 1714 Kawal Penyaluran BLT di Puncak Jaya

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 11 Januari 2025 |08:49 WIB
Rawan OPM, Kodim 1714 Kawal Penyaluran BLT di Puncak Jaya
PUNCAK JAYA - Personel TNI dari Kodim 1714 Puncak Jaya, dikerahkan untuk mengawal pendistribusian Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi warga masyarakat yang tersebar di 26 Distrik di  kabupaten Puncak Jaya.  Diketahui, wilayah tersebut rawan aksi kriminal yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

"Selain untuk memberikan rasa aman kepada warga, pengawalan dalam berbagai kegiatan pencairan BLT  ini juga dimaksudkan agar pendistribusian sesuai harapan melalui upaya menekan kemungkinan terjadinya praktik penyimpangan," kata Komandan Kodim 1714/ Puncak Jaya Letkol Inf Irawan Setya Kusuma, Sabtu (1/1/2025).

Ia meminta masing-masing koramil di Puncak Jaya agar memerintahkan anggota yang bertugas di desa untuk aktif melakukan pendampingan pada setiap kegiatan pencairan BLT.

Irawan menjelaskan TNI berkepentingan membantu menyukseskan program pemulihan ekonomi oleh pemerintah dalam bentuk penyaluran bantuan kepada warga miskin dan kurang mampu yang di wilayah Puncak Jaya.

"Karena itu, kami meminta agar koramil menginstruksikan masing-masing anggota babinsa yang bertugas di desa melakukan pemantauan, sehingga bantuan tepat sasaran," katanya.

 

