Kronologi Lengkap Land Cruiser Berstiker Sekretariat Wapres Tabrak Motor hingga Tewaskan 2 Pelajar

SUKABUMI - Unit Penegakkan Hukum (Gakkum) Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Sukabumi Kota, mengungkapkan kronologi penyebab kecelakaan lalu lintas (laka lantas) maut yang merenggut 2 nyawa pelajar di depan bioskop Sam's Studio Jalur. Diduga karena sepeda motor korban melawan arah.

Hal tersebut dilihat dari kerusakan parah pada bagian depan yang dialami oleh sepeda motor Yamaha Mio warna hijau berplat nomor F 5118 VP akibat tertabrak kendaraan Toyota Land Cruiser Prado warna hitam dengan plat nomor B 1668 UR berstiker Sekretariat Wakil Presiden (Wapres).

Kanit Gakkum Satlantas Polres Sukabumi Kota, Ipda Andika Pratistha mengatakan, pihaknya setelah menerima laporan adanya laka lantas yang terjadi pada Kamis (9/1/2025) sekira pukul 21.00 WIB tersebut, langsung menuju TKP dan mengevakuasi korban ke RSUD R Syamsudin SH Kota Sukabumi.

"Lalu setelah dari sana, kita melaksanakan olah TKP, memeriksa CCTV sekitaran TKP. Kronologis sementara masih kita dalami karena pemeriksaan saksi-saksi di sekitar TKP masih dilaksanakan dan kita masih mencari CCTV (tambahan)," ujar Andika kepada Okezone, dikutip, Sabtu (11/1/2025).

Berdasarkan hasil olah TKP dan keterangan para saksi, lanjut Andika, Toyota Land Cruiser Prado yang dikendarai FW datang dari arah Cibolang menuju Kota Sukabumi sedangkan sepeda motor yang dikendarai HD (18) membonceng IB (15) dan MRM (15) melaju melawan arus lalu lintas dari arah terminal menuju arah Cibolang.

"Kronologi kejadian masih kita dalami, kita juga masih melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi, kebetulan beberapa juga masih kita laksanakan pemeriksaan. Korban 3 orang, 2 meninggal HD dan IB dan 1 (korban) selamat MRM sudah dalam penanganan medis di rumah sakit," ujar Andika.

