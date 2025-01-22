Harapan Masyarakat Sukabumi Usai Terima Bantuan dari MNC Peduli

SUKABUMI - Masyarakat berterima kasih dengan kehadiran MNC Peduli memberikan bantuan. Namun, di sisi lain, masyarakat berharap pemerintah segera melakukan relokasi Sekolah Dasar Negeri (SDN) Harapan di Desa Ciwalat, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Sukabumi, yang rusak akibat terdampak bencana pergerakan tanah.

Kepala Desa Ciwalat, Usep mengatakan, di wilayahnya ada 2 sarana pendidikan yang rusak terdampak bencana pergerakan tanah, namun yang paling parah terjadi di SDN Harapan karena terjadi kerusakan bukan hanya pada bagian bangunan, akan tetapi juga pada permukaan tanahnya.

"Kemarin saya sudah musyawarah, berkumpul bersama komite, terus harapan kepala sekolah kepada pihak desa untuk segera merelokasi SDN Harapan ini. Contohnya bangunan itu yang baru beberapa minggu dibangun sudah hancur karena tanahnya bergerak," ujar Usep kepada Okezone, Senin (20/1/2025).

Usep menambahkan, pihaknya sudah merencanakan merelokasi bangunan SDN Harapan ke depan lokasi SMPN 3 Pabuaran. Namun, status tanahnya bukan milik desa melainkan hak milik pribadi warga desa yang akan berdampak saat status tanahnya tidak dihibahkan.

"Ada juga tanah milik pemerintah tapi bukan milik pemerintah desa, tapi lokasinya sangat jauh dan saya khawatir nanti anak tidak mau sekolah karena alasannya aksesnya jauh sekali. Saya berharap ada solusi dari pemerintah daerah, provinsi dan pusat, atau dari relawan untuk masalah pengadaan tanah ini," ujar Usep.