HOME NEWS JABAR

Polisi Tangkap Pembunuh Wanita Cantik di Bandung yang Mayatnya Ditutup Selimut

Agi Ilman , Jurnalis-Minggu, 16 Februari 2025 |10:23 WIB
Polisi Tangkap Pembunuh Wanita Cantik di Bandung yang Mayatnya Ditutup Selimut
Kasat Reskrim Polresta Bandung Kompol Luthfi Olot Gigantara/Okezone
A
A
A

BANDUNG – Polisi menangkap seorang diduga pelaku pembunuhan wanita pekerja salon di Kampung Cilisung Kulon, Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kasus pembunuhan wanita cantik itu menggemparkan Bandung.

“Kami belum bisa memastikan, yang jelas kami sudah mengamankan satu orang pelaku dan tentu nanti dari hasil rangkaian penyelidikan berdasarkan bukti yang ditemukan, kami akan gelarkan terlebih dahulu,” ujar Kasat Reskrim Polresta Bandung, Kompol Luthfi Olot Gigantara, Minggu (16/2/2025).

Luthfi menjelaskan, pengungkapan dugaan pelaku ini didasari dari ditemukannya identitas lain yang ditemukan di dalam kamar kontrakan korban.

“Kami juga menemukan satu identitas yang bukan milik korban, yang tentunya akan kami tindak lanjuti lebih lanjut,” ungkapnya.

Pihak kepolisian juga menemukan adanya beberapa luka di sekujur badan namun belum bisa memastikan kondisi luka-luka korban.

"Lengkapnya kita tunggu hasil autopsi, yang jelas jenazah sudah kita bawa ke RS Sartika Asih, untuk segera dilakukan autopsi,” tutupnya.

Sebelumnya, Warga Kampung Cilisung Kulon, Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, dikejutkan dengan penemuan jasad seorang wanita yang tewas di kamar kontrakannya pada Sabtu (15/2/2025) malam.

 

