Longsor, Jalan Cipanas-Ciparay Lebak Banten Lumpuh

LEBAK - Ruas jalan Cipanas-Ciparay tepatnya di Majasari, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, Banten tertimbun longsoran tebing, Sabtu (8/3/2025). Alhasil, lalu lintas dua arah lumpuh total.

Peristiwa itu dilaporkan terjadi pukul 18.00 WIB. Ketika itu hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah sekitar. Tebing yang berada di badan jalan mengalami longsor.

"Betul kejadiannya pukul 18.00 WIB sampai sekarang belum bisa dilalui kendaraan, kata kepala pelaksana BPBD Lebak, Febby Rizki Pratama.

Febby mengatakan, tidak ada korban akibat longsor di titik tersebut. Karena tidak bisa dilewati, akses kendaraan dari dua arah harus dialihkan sementara. “Ruas jalan tersebut adalah provinsi, dan penanganannya sudah dikoordinasikan ke Pemprov Banten,” ujar Febby.

Terpisah, Kepala Seksi Jalan dan Jembatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharan Jalan dan Jembatan (UPTD PJJ) Lebak Firman Zuliansyah menyampaikan, untuk sementara ruas jalan masih belum bisa dilalui mobil dan motor.

"Masih tertutup belum bisa dilewati kendaraan. Sementara kendaraan dialihkan lewat Majasari–Ciparasi Sobang ke Citorek," kata Firman.