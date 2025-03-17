Viral! Cabuli Anak Tiri, Pria Ini Nyaris Dihakimi Massa

JAKARTA - Seorang pria berinisial AD digelandang ke kantor polisi karena diduga menyetubuhi anak tirinya yang masih di bawah umur di kawasan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dia hampir saja dikeroyok warga sekitar hingga akhirnya diamankan anggota TNI dan Polisi.

Peristiwa tersebut viral di media sosial Instagram, salah satunya diunggah akun @merekamjakarta pada Minggu (16/3/2025). Disebutkan, peristiwa itu terjadi pada Sabtu, 15 Maret 2025 kemarin malam.

Tampak dalam video yang diunggah, seorang pria yang diduga sebagai pelaku tengah ditanyai oleh anggota TNI. Warga yang memergoki perbuatan bejat pelaku terhadap anak tirinya yang masih di bawah umur itu geram.

Beruntung, terdapat anggota TNI dan Polisi di sekitar lokasi kejadian sehingga pelaku berhasil diamankan dari amukan warga sekitar. Pelaku lantas dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan guna pengusutan lebih lanjut.

"Benar, dia (terduga pelaku) sudah diamankan di Polres Metro Jakarta Selatan. Sedang dilakukan pendalaman," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Nurma Dewi saat dikonfirmasi, Minggu (16/3/2025).

(Awaludin)