Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral! Cabuli Anak Tiri, Pria Ini Nyaris Dihakimi Massa

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 17 Maret 2025 |00:00 WIB
Viral! Cabuli Anak Tiri, Pria Ini Nyaris Dihakimi Massa
Anak di bawah umur dicabuli ayah tiri (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Seorang pria berinisial AD digelandang ke kantor polisi karena diduga menyetubuhi anak tirinya yang masih di bawah umur di kawasan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dia hampir saja dikeroyok warga sekitar hingga akhirnya diamankan anggota TNI dan Polisi.

Peristiwa tersebut viral di media sosial Instagram, salah satunya diunggah akun @merekamjakarta pada Minggu (16/3/2025). Disebutkan, peristiwa itu terjadi pada Sabtu, 15 Maret 2025 kemarin malam.

Tampak dalam video yang diunggah, seorang pria yang diduga sebagai pelaku tengah ditanyai oleh anggota TNI. Warga yang memergoki perbuatan bejat pelaku terhadap anak tirinya yang masih di bawah umur itu geram.

Beruntung, terdapat anggota TNI dan Polisi di sekitar lokasi kejadian sehingga pelaku berhasil diamankan dari amukan warga sekitar. Pelaku lantas dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan guna pengusutan lebih lanjut.

"Benar, dia (terduga pelaku) sudah diamankan di Polres Metro Jakarta Selatan. Sedang dilakukan pendalaman," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Nurma Dewi saat dikonfirmasi, Minggu (16/3/2025).

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/338/3185723//mario_dandy-qrLX_large.jpg
Kasasi Mario Dandy di Kasus Pencabulan Mantan Pacar Ditolak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178737//pelecehan_seksual-XmCs_large.jpg
Viral! Wanita Ini Ngaku Dilecehkan Bos SPPG Jatiasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176951//pencabulan-dcwl_large.jpg
Terungkap! Motif Remaja di Cilincing Bunuh dan Cabuli Bocah 11 Tahun, Kesal Ditagih Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/338/3176671//kasus_pembunuhan-ZDT8_large.jpg
Bejat! Gadis 11 Tahun di Cilincing Dijerat Kabel hingga Tewas Lalu Dicabuli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175834//pencabulan-L7Uz_large.jpg
Parah! Baru Bebas Bersyarat, Lansia di Cakung Kembali Cabuli Bocah 7 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/338/3175742//pencabulan-uCtJ_large.jpg
Lansia Cabul di Jaktim Perkosa ABG Berkali-kali hingga Hamil, Begini Modus Bejatnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement