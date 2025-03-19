Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Pengungkapan Ladang Ganja di Gunung Semeru Berawal dari Penangkapan Dua Tersangka

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 19 Maret 2025 |14:26 WIB
Pengungkapan Ladang Ganja di Gunung Semeru Berawal dari Penangkapan Dua Tersangka
Ladang ganja di Gunung Semeru (foto: dok ist)
A
A
A

MALANG - Pengelola Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) menegaskan, penemuan ladang ganja merupakan hasil pengungkapan kepolisian. Hal ini membantah bahwa ladang ganja yang ditanam di Blok Pusung Duwur Resort Pengelolaan TN Wilayah Senduro dan Gucialit, Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, ditanam oleh petugas Balai Besar TNBTS.

Kepala BB-TNBTS Rudijanta Tjahja Nugraha menjelaskan, pengungkapan ladang ganja di kawasan Gunung Semeru itu berawal dari pengungkapan dan pengembangan penyalahgunaan narkotika jenis ganja, yang sebelumnya diamankan oleh Satresnarkoba Polres Lumajang. Dua orang tertangkap lebih dahulu, yakni Bambang (32) dan Ngatio (51) saat berangkat ke ladang ganja, atas hasil pengembangan kasus sebelumnya.

"Penemuan ladang ganja di Gunung Semeru merupakan pengembangan dari kasus pengungkapan kasus psikotropika yang ditangani oleh Polres Lumajang," kata Rudijanta Tjahja Nugraha, Rabu (19/3/2025).

Pada kasus ini kepolisian menetapkan enam orang tersangka yakni Bambang, Ngatio, Tomo, Tono, Suwari, dan Jumaat, dalam perkara penemuan ladang ganja pada September 2024 lalu.

"Kasus ini telah terjadi pada September 2024 lalu, tepatnya pada tanggal 18 - 21 September 2024 lalu di Blok Pusung Duwur, Resort Pengelolaan TN Wilayah Senduro dan Gucialit, Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Ganja Gunung Semeru Ladang Ganja
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/340/3191214//penambang_pasir_terjebak_banjir_lahar_semeru-EIK6_large.png
Detik-Detik Penambang Pasir Terjebak Banjir Lahar Semeru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/337/3191098//gunung_semeru_erupsi-fCid_large.jpg
Gunung Semeru Erupsi Pagi Ini, Semburkan Abu Vulkanik Setinggi 1.200 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190805//gunung_semeru-tEjx_large.jpg
Waspada, Gunung Semeru Erupsi Belasan Kali sejak Dini Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/340/3189130//gunung_semeru_erupsi-1nPQ_large.jpg
Gunung Semeru Erupsi Luncurkan Abu Vulkanik hingga 1.100 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/340/3188921//gunung_semeru_erupsi-36HG_large.jpg
Gunung Semeru Meletus Lagi, Kolom Abu Mencapai 500 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/340/3188329//erupsi_gunung_semeru-URoH_large.jpg
2 Kali Erupsi, Gunung Semeru Luncurkan Abu Vulkanik Setinggi 1.000 Meter
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement