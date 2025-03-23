Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Perintahkan Bareskrim Usut Tuntas Teror Kepala Babi di Kantor Tempo

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Minggu, 23 Maret 2025 |00:01 WIB
Kapolri Perintahkan Bareskrim Usut Tuntas Teror Kepala Babi di Kantor Tempo
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
A
A
A

MEDAN - Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mengaku telah memberikan perintah kepada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri untuk mengusut tuntas peristiwa teror ke kantor media Tempo di kawasan Palmerah, Jakarta Selatan.

Penegasan akan perintah itu, disampaikan Jendral Sigit usai mengikuti Safari Ramadan di Masjid Raya Al Mashun, Kota Medan, Sabtu (22/3/2025).

"Terkait peristiwa di Tempo, saya sudah perintahkan kepada Kabareskrim untuk melaksanakan penyelidikan lebih lanjut," tegas Sigit.

Sigit mengatakan akan memberikan pelayanan terbaik untuk menyelidiki kejadian itu.

"Saya kira kita semua tentunya akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk bisa menindaklanjuti hal tersebut," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3192052//direktur_eksekutif_lemkapi_edi_hasibuan-Tvb3_large.jpg
Lemkapi Catat Tingkat Kepuasan Publik terhadap Polri Capai 80,1%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/18/3191938//trump-snNQ_large.jpg
Trump Lancarkan Serangan Dahsyat ke ISIS di Nigeria
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/337/3191863//presiden_prabowo_subianto-MvdV_large.jpeg
Hari Natal, Presiden Prabowo Datangi Rumah Dinas Kapolri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191704//kapolri_jenderal_listyo_sigit-YCr3_large.jpg
Gandeng Semua Pihak Amankan Nataru, Kapolri: Wujud Bhinneka Tunggal Ika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191698//kapolri_tinjau_gereja_jelang_natal-e06f_large.jpg
Tinjau 2 Gereja, Kapolri Pastikan Pengamanan dan Pelayanan Misa Malam Natal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191501//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-qN0g_large.jpg
Puncak Arus Mudik Nataru Pengguna KA 28 Desember, Kapolri Minta Petugas Waspada
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement