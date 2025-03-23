Kapolri Perintahkan Bareskrim Usut Tuntas Teror Kepala Babi di Kantor Tempo

MEDAN - Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mengaku telah memberikan perintah kepada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri untuk mengusut tuntas peristiwa teror ke kantor media Tempo di kawasan Palmerah, Jakarta Selatan.

Penegasan akan perintah itu, disampaikan Jendral Sigit usai mengikuti Safari Ramadan di Masjid Raya Al Mashun, Kota Medan, Sabtu (22/3/2025).

"Terkait peristiwa di Tempo, saya sudah perintahkan kepada Kabareskrim untuk melaksanakan penyelidikan lebih lanjut," tegas Sigit.

Sigit mengatakan akan memberikan pelayanan terbaik untuk menyelidiki kejadian itu.

"Saya kira kita semua tentunya akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk bisa menindaklanjuti hal tersebut," ujarnya.