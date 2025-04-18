Viral! Mabuk Berat, Dua Preman di Baleendah Bandung Aniaya Pria

BANDUNG - Seorang pria berinisial ARH (23) menjadi korban pengeroyokan oleh dua pria yang disebut sebagai “bang jago” di wilayah Baleendah, Kabupaten Bandung. Aksi kekerasan ini terekam CCTV dan videonya viral di media sosial.

Peristiwa terjadi pada Selasa, 15 April 2025 sekitar pukul 16.30 WIB di Kampung Cangkring, Kelurahan Wargamekar, Kecamatan Baleendah.

Dalam rekaman yang beredar, dua pelaku tampak menghampiri korban yang berada di pinggir jalan dan langsung melancarkan serangan fisik. Korban tak berdaya, sementara seorang warga terlihat mencoba melerai.

Kapolsek Baleendah, AKP Hendri Noki membenarkan kejadian tersebut. Ia menjelaskan bahwa kejadian berawal dari perselisihan di jalan antara korban dan dua pelaku.

“Jadi saat itu berkunjung ke rumah temannya. Di jalan, terjadi perselisihan ketika mereka berpapasan. Pelaku yang awalnya sudah lewat, memutar balik dan menghampiri korban, lalu terjadi pemukulan,” ujar Hendri saat dikonfirmasi, Jumat (18/4/2025).