Pria Ini Tewas Dihujani Bacokan oleh Sejumlah Orang di Kamar Kos

SEMARANG – Seorang pria tewas bersimbah darah di kamar kos Jalan Gedung Batu Utara II, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (3/5/2025) dini hari. Korban bernama M. Danang (30) warga Bojongsalaman, Semarang Barat.

Korban tewas setelah menderita sejumlah luka bacok. Informasi yang dihimpun, korban sempat dikejar sejumlah orang pada sekira pukul 01.00 WIB dini hari. Dia sempat masuk ke kamar kos, tetap dikejar dan dianiaya.

Setelah korban tak berdaya, para pelaku kabur meninggalkannya. Insiden ini direspons petugas Satreskrim Polrestabes Semarang termasuk tim medis, namun nyawa korban tak tertolong.

Kepala Satuan Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Andika Dharma Sena membenarkan ada insiden itu.

“Kita sudah lakukan autopsi, hari ini korban sudah dikembalikan ke keluarga, nanti kita pelajari hasil otopsinya,” kata Sena di Mapolrestabes Semarang, Sabtu (3/5/2025).