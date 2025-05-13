Jenazah Kolonel Cpl Antonius Hermawan Dimakamkan di Sleman secara Militer

SLEMAN - Jenazah Kolonel Cpl Antonius Hermawan yang meninggal dalam tragedi pemusnahan amunisi kadaluwarsa di Garut, Jawa Barat di makamkan Sasanalaya Kaliwanglu, Harjobinangun, Pakem, Sleman, DIY, Selasa (13/5/2025).

Sebelumya, jenazah Kepala Gudang Pusat Amunisi (Gupusmu) III Pusat Peralatan Angkatan Darat ini disemayamkan di rumah duka.

Jenazah Antonius Hermawan tiba di rumah duka sekitar pukul 16.03 WIB menggunakan mobil jenazah TNI AD. Kedua orang tuanya nampak menangis ketika peti mati yang membawa anak keempat dari lima bersaudara dibawa ke ruang tengah. Selanjutnya dilaksanakan misa arwah sebelum dimakamkan secara militer.

Upacara ini dipimpin oleh Wakapuspalad Brigjen Haripto Seno Budi sebagai inspektur upacara. Menurutnya, TNI sangat berduka atas berpulangnya Kolonel Cpl Antonius Hermawan, yang tulus mengabdi untuk bangsa dan negara.

“Selama hidupnya melakukan pengabdian kepada bangsa dan negara dan masyarakat ada umumnya,” katanya.