INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Beri Edukasi Literasi Digital dan Lingkungan Lewat Vertical Garden, KEK MNC Lido City : Semoga Bermanfaat untuk Siswa

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 23 Mei 2025 |23:08 WIB
Beri Edukasi Literasi Digital dan Lingkungan Lewat Vertical Garden, KEK MNC Lido City : Semoga Bermanfaat untuk Siswa
Beri Edukasi Literasi Digital dan Lingkungan Lewat Vertical Garden, KEK MNC Lido City : Semoga Bermanfaat untuk Siswa (Foto : Okezone)
BOGOR - Komitmen MNC Peduli dalam mendukung pendidikan dan pelestarian lingkungan kembali diwujudkan melalui kolaborasi bersama MNC Land di SDN Ciletuh, Desa Watesjaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor.

Dalam kesempatan ini, MNC Peduli dan MNC Land hadir dengan program edukasi pemanfaatan teknologi serta pelatihan penghijauan melalui metode vertical garden kepada para siswa.

"Hari ini kita sedang melakukan binaan terhadap SDN Ciletuh yang berada di sekitar KEK Lido dan sebelumnya kita sudah berikan edukasi terhadap anak-anak di sini. Hari ini kita edukasi langsung untuk pembuatan tanaman hidroponik sederhana atau teknologi vertical garden," kata Manager MEP MNC Land Lido, Dono Saputro, Jumat (23/5/2025).

Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan pentingnya literasi digital yang seimbang dengan kepedulian terhadap lingkungan. Siswa-siswi SDN Ciletuh diajak untuk menggunakan komputer dan internet secara bijak untuk menerapkan ilmu yang mereka dapatkan dalam aksi nyata. Salah satunya melalui kegiatan menanam sayuran dengan sistem taman vertikal.

"Sebelumnya dari MNC Peduli juga sudah memberikan sumbangan berupa beberapa unit komputer, yang mana ini untuk media fasilitas untuk mencari materi khusunya masalah vertical garden tanaman hidroponik sederhana. Semoga ke depan bisa bermanfat khususnya SDN Ciletuh, bisa bermanfaat juga keterampilan anak didik kita sebagai sekolah binaan," harapnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah SDN Ciletuh Mimin, menyampaikan antusiasmenya dan berterima kasih atas bantuan komputer yang disalurkan MNC Peduli kepada sekolahnya.

"Kami sangat berterima kasih sekali kepada MNC Peduli yang sudah memberikan bantuan komputer untuk sekolah kami. Mudah-mudahan dengan bantuan ini pembelajaran di sekolah kami lebih meningkat lagi. Karena ini bisa kami manfaatkan kegiatan pembelajaran pada anak-anak mengambil materi, membrowsing berbagai macam informasi yang bisa didapatkan untuk kegiatan belajar anak-anak," ucap Mimin.

 

