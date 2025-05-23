MNC Peduli dan MNC Land Edukasi Literasi Digital dan Lingkungan Lewat Vertical Garden di SDN Ciletuh

BOGOR - Komitmen MNC Peduli dalam mendukung pendidikan dan pelestarian lingkungan kembali diwujudkan melalui kolaborasi bersama MNC Land di SDN Ciletuh yang berada di Desa Watesjaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Sekolah ini terletak dalam wilayah pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MNC Lido City.

Kehadiran program ini menjadi bagian dari upaya membangun kapasitas masyarakat sekitar kawasan secara berkelanjutan.

Setelah sebelumnya MNC Peduli menyalurkan bantuan komputer, kini bersama MNC Land hadir dengan program edukasi pemanfaatan teknologi serta pelatihan penghijauan melalui metode vertical garden.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan pentingnya literasi digital yang seimbang dengan kepedulian terhadap lingkungan. Siswa-siswi SDN Ciletuh tidak hanya diajak untuk menggunakan komputer dan internet secara bijak, tetapi juga diarahkan untuk menerapkan ilmu yang mereka dapatkan dalam aksi nyata, salah satunya melalui kegiatan menanam sayuran dengan sistem taman vertikal.

Kepala Sekolah SDN Ciletuh Mimin, menyampaikan antusiasmenya dan berterima kasih atas bantuan komputer yang disalurkan MNC Peduli dan MNC Land kepada sekolahnya.

"Kami sangat berterima kasih sekali kepada MNC Peduli yang sudah memberikan bantuan komputer untuk sekolah kami. Mudah-mudahan dengan bantuan ini pembelajaran di sekolah kami lebih meningkat lagi. Karena ini bisa kami manfaatkan kegiatan pembelajaran pada anak-anak mengambil materi, membrowsing berbagai macam informasi yang bisa didapatkan untuk kegiatan belajar anak-anak," ucap Mimin, Jumat (23/5/2025).

Melalui sesi pembelajaran yang dipandu oleh guru dan tim MNC Peduli, anak-anak diajak untuk mencari informasi seputar penghijauan dan cara membuat vertical garden menggunakan media digital. Informasi yang mereka peroleh dari internet kemudian diterapkan secara langsung dalam praktik menanam sayuran dengan memanfaatkan ruang terbatas di lingkungan sekolah. Mereka mengumpulkan limbah botol-botol disekitar sekolah yang nantinya akan dijadikan media tanam vertical garden.

"Tadi saya membrowsing untuk cara pemanfaatan limbah yang kebetulan tadi di sini banyak limbah bekas botol minum. Kami browsing dulu bagaimana pemanfaatannya dan Alhamdulilah berhasil kami temukan dan kami terapkan langsung ke anak-anak dipraktekan langsung berdasarkan arahan yang kami terima. Alhamdulillah kami laksanakan dan berhasil," ungkapnya.