Plt Ketua Perindo Bali Beri Kursi Roda hingga Bedah Rumah Lansia Lumpuh di Jembrana

JEMBRANA - Ketut Putra Ismaya Jaya atau dikenal dengan Jro Bima terus menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat yang membutuhkan. Ketua Yayasan Kesatria Kris Bali yang baru saja ditunjuk sebagai Plt Ketua DPW Partai Perindo Bali ini turun langsung memberikan bantuan kepada seorang lansia lumpuh di Kabupaten Jembrana, Bali.

Ni Nyoman Meleng atau akrab disapa Nenek Meneng hidup dalam kondisi memprihatinkan. Di usia 80 tahun, dia sudah lama lumpuh dan tinggal di rumah kecil berdinding batako di Banjar Temukus, Desa Asahduren. Sehari-hari, dia dirawat oleh kerabatnya yang juga sudah lanjut usia dan yatim piatu.

Melihat kondisi itu, Jro Bima datang memberikan bantuan, Minggu 1 Juni 2025. Bantuan yang disalurkan meliputi kursi roda, sembako, uang tunai, hingga program bedah rumah agar tempat tinggal Nenek Meneng bisa lebih layak dan nyaman ditinggali.

“Kami sangat prihatin dengan kondisi beliau. Beliau tinggal sebatang kara dan sudah lumpuh sejak lama. Karena itu, kami tergerak untuk membantu beliau,” ujar Jro Bima.

Ia mengungkapkan, bantuan bedah rumah diberikan agar keluarga yang kini ikut merawat bisa tinggal bersama lebih leluasa. “Selama ini beliau kan tinggal sebatang kara, sekarang ada satu keluarganya yang bersedia merawat, karena itu kita bantu perluas rumah beliau,” tuturnya.

Jro Bima selama ini dikenal aktif dalam kegiatan sosial, jauh sebelum terjun ke dunia politik. Lewat Yayasan Kesatria Kris Bali, dia kerap turun langsung membantu rakyat kecil hingga ke pelosok desa.