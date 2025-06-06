Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Salah Sasaran! Pria Ini Nekat Mencuri di Rumah Anggota Pasukan Elite TNI, Berakibat Kakinya Pincang

Ahmad Ridwan R , Jurnalis-Jum'at, 06 Juni 2025 |04:02 WIB
Salah Sasaran! Pria Ini Nekat Mencuri di Rumah Anggota Pasukan Elite TNI, Berakibat Kakinya Pincang
Pria Ini Nekat Mencuri di Rumah Anggota Pasukan Elite TNI, Berakibat Kakinya Pincang
A
A
A

MEDAN - Seorang residivis Bernama Zulfahmi nekat membobol rumah milik seorang anggota TNI di Jalan Karsa, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara. Akibatnya, korban menderita kerugian lebih dari Rp50 juta.

Kanit Reskrim Polsek Medan Barat, Iptu Febri Sitepu mengatakan, pelaku tercatat merupakan residivis kasus serupa.

“Dia sudah sudah pernah tiga kali di penjara untuk kejahatan yang sama. Pelaku menggunakan uang hasil kejahatannya untuk membeli narkoba,” ujar Febri, Kamis (5/6/2024).

Febri mengatakan, pelaku beraksi seorang diri, hal ini terlihat dari rekaman CCTV yang merekam sebelum pelaku membobol rumah anggota TNI. Pelaku tanpa alat bantu apapun berhasil masuk ke dalam rumah korban melalui jendela.

Pelaku kemudian dengan cepat mengacak acak rumah korban dan berhasil membawa kabur sejumlah perhiasan emas serta jam dan kacamata bermerek dengan total kerugian mencapai Rp50 juta.

Namun belum lagi menikmati hasil kejahatannya, pelaku lebih dulu diringkus petugas Reskrim Polsek Medan Barat berselang 20 jam setelah melakukan pencurian.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Maling medan Pencurian
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188205/pencurian-UkVX_large.jpg
Maling Spesialis Rumah Kosong di Tangerang Ditangkap, Pelaku Pernah Curi Senpi Brimob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185187/penodongan-wBrE_large.jpg
Penjual Seblak Lagi Ngopi di Jaksel Ditodong Parang, Ponselnya Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185168/pencurian-1rxm_large.jpg
10 Kali Beraksi, Komplotan Pencuri Modus Debt Collector Diciduk Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183909/pencurian-eWUc_large.jpg
Modus Istri Pendarahan, Polisi Gadungan Gasak Mobil Taksi Online di Cibubur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182389/pencurian-Qf5s_large.jpg
Polisi Tangkap Komplotan Pencuri Fasilitas Hotel yang Beraksi di Jakarta Pusat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/18/3179491/museum-vheu_large.jpg
2 Tersangka Pencurian Perhiasan Rp1,6 Triliun di Museum Louvre Ditangkap!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement