Salah Sasaran! Pria Ini Nekat Mencuri di Rumah Anggota Pasukan Elite TNI, Berakibat Kakinya Pincang

Pria Ini Nekat Mencuri di Rumah Anggota Pasukan Elite TNI, Berakibat Kakinya Pincang

MEDAN - Seorang residivis Bernama Zulfahmi nekat membobol rumah milik seorang anggota TNI di Jalan Karsa, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara. Akibatnya, korban menderita kerugian lebih dari Rp50 juta.

Kanit Reskrim Polsek Medan Barat, Iptu Febri Sitepu mengatakan, pelaku tercatat merupakan residivis kasus serupa.

“Dia sudah sudah pernah tiga kali di penjara untuk kejahatan yang sama. Pelaku menggunakan uang hasil kejahatannya untuk membeli narkoba,” ujar Febri, Kamis (5/6/2024).

Febri mengatakan, pelaku beraksi seorang diri, hal ini terlihat dari rekaman CCTV yang merekam sebelum pelaku membobol rumah anggota TNI. Pelaku tanpa alat bantu apapun berhasil masuk ke dalam rumah korban melalui jendela.

Pelaku kemudian dengan cepat mengacak acak rumah korban dan berhasil membawa kabur sejumlah perhiasan emas serta jam dan kacamata bermerek dengan total kerugian mencapai Rp50 juta.

Namun belum lagi menikmati hasil kejahatannya, pelaku lebih dulu diringkus petugas Reskrim Polsek Medan Barat berselang 20 jam setelah melakukan pencurian.