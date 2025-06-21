Advertisement
HOME NEWS NEWS

Perindo DPD Jaktim Resmikan Kantor Baru, Ketua DPW DKI: Semoga Bisa Lahirkan Kader Tembus Parlemen

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 21 Juni 2025 |23:52 WIB
JAKARTA - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo Jakarta Timur meresmikan Kantor baru yang berlokasi di Jalan Raya Bekasi 39, Unit 5 RT03/RW01, Cakung, Jakarta Timur (Jaktim). Peresmian kantor ini dilakukan pada Sabtu (21/6/2025) malan. 

Acara peresmpian ini juga dihadiri langsung Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perindo DKI Jakarta, Effendi Syahputra dan Ketua DPD Perindo Jakarta Timur, Fajar Agusta. Pimpinan DPC Perindo Jakarta Timur di masing-masing kecamatan juga terlihat hadir.

Effendi menilai pembuatan markas baru untuk kader Perindo DPD Jakarta Timur ini juga dinilai sebagai bentuk loyalitas  Fajar selaku Ketua DPD Jakarta Timur. Hal ini mengingat Fajar juga merupakan pengurus baru yang memimpin Perindo di Jakarta Timur.

"Dia baru ditunjuk, langsung bergerak, langsung berkoordinasi dan tiba-tiba sekarang sudah menyiapkan kantor. Saya pikir ini salah satu contoh loyalitas dedikasi kader kita dalam membangkitkan semangat kita lagi untuk mempersiapkan diri sedini mungkin menuju pemilu 2029," ujar Effendi, Sabtu (21/6/2025).

Effendi berharap markas Perindo ini juga menjadi rumah bagi masyarakat setempat. Menurutnya, markas Perindo bisa menampung aspirasi masyarakat yang merasa hak-haknya belum terpenuhi.

"Ini juga tempat menampung aspirasi masyarakat Jakarta Timur, perlu kita ketahui Partai Perindo saat ini juga mempunyai anggota DPRD dan otomatis menjadi Partai Parlemen DKI Jakarta Tentu kita membuka kesempatan kepada masyarakat," ujar Effendi.

 

