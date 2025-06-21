Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Bersiap Hadapi Konfrontasi di Selat Taiwan, China Sebarkan Senjata Laser dan Nonkonvensional

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 21 Juni 2025 |14:25 WIB
Bersiap Hadapi Konfrontasi di Selat Taiwan, China Sebarkan Senjata Laser dan Nonkonvensional
Ilustrasi. (Foto: Militer China)
A
A
A

JAKARTA - Modernisasi militer China semakin memprioritaskan peperangan nonkonvensional, menekankan keunggulan teknologi dan efektivitas biaya daripada kekuatan kasar. Salah satu contoh dari hal ini adalah pengembangan senjata laser.

Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) dilaporkan telah mengembangkan senjata laser berenergi tinggi, yang mampu menetralkan ancaman udara, melumpuhkan infrastruktur, dan menegakkan blokade. Di tengah ketegangan yang meningkat atas Taiwan, Beijing dilaporkan mempercepat upaya penyempurnaan teknologi ini dan mengintegrasikannnya ke dalam persenjataannya.

Kemajuan China dalam teknologi senjata laser menandai pergeseran strategis dalam doktrin militernya, yang lebih mengutamakan peperangan berbasis presisi daripada senjata konvensional, demikian dilansir Hong Kong Post, Sabtu, (21/6/2025).

Senjata Laser China di Selat Taiwan

Dengan menyebarkan sistem laser di Selat Taiwan, Beijing bertujuan untuk meningkatkan keunggulan militernya sekaligus mengurangi ketergantungan pada persediaan rudal yang mahal. Tidak seperti rudal balistik dan jelajah tradisional, senjata laser menawarkan solusi berbasis energi yang dapat digunakan kembali yang mampu menetralkan ancaman dengan akurasi yang tepat.

Efisiensi ini sejalan dengan tujuan China yang lebih luas untuk mempertahankan operasi jangka panjang dengan kerusakan tambahan yang minimal. Saat ketegangan meningkat, Beijing mempercepat upayanya untuk mengintegrasikan laser berenergi tinggi ke dalam persenjataannya, memposisikannya sebagai alat penting dalam modernisasi militernya.

Potensi penyebaran sistem ini menggarisbawahi komitmen China untuk mendominasi Selat Taiwan, menggunakan teknologi mutakhir untuk mencegah serangan balasan dan menegakkan klaim teritorial. Pendekatan ini mencerminkan strategi yang diperhitungkan untuk membentuk kembali dinamika peperangan sambil memperkuat pengaruh geopolitik Beijing di kawasan tersebut.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/65/3191093//bahasa_mandarin-VOu7_large.jpg
Bahasa Mandarin Jadi Bahasa dengan Penutur Asli Terbanyak di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/18/3189979//kapal_induk_as_uss_gerald_ford-jNAw_large.jpg
Laporan Rahasia Pentagon: Militer AS ‘Kalah Telak’ dari China Jika Ikut Campur Konflik Taiwan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/320/3188936//kek_batang-pjfz_large.jpg
Investasi China Melonjak, KEK Batang Disiapkan Jadi Lokomotif Industri Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/18/3188797//mantan_menteri_olahraga_china_gou_zhongwen-QiJd_large.jpeg
Korupsi Rp556 Miliar, Mantan Menteri Olahraga China Divonis Hukuman Mati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/18/3188237//ilustrasi-i38t_large.jpg
Hong Kong Gelar Pemilu Beberapa Hari Setelah Kebakaran Apartemen Tewaskan 159 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/18/3188072//ilustrasi-XyPc_large.jpg
Taiwan: Beijing Gelar Operasi Militer, Kerahkan Kapal Perang ke Laut Cina Selatan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement