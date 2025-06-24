Advertisement
HOME NEWS JABAR

Minibus Ringsek Tertimpa Truk Tronton di Sukabumi, 1 Orang Tewas Terjepit 

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Selasa, 24 Juni 2025 |05:38 WIB
Minibus Ringsek Tertimpa Truk Tronton di Sukabumi, 1 Orang Tewas Terjepit 
Kecelakaan Lalu Lintas di Sukabumi (foto: Okezone)
A
A
A

SUKABUMI - Sebuah kendaraan minibus tertimpa kendaraan truk tronton bermuatan berat terjadi di Jalan Raya Pangleseran, tepatnya Tanjakan Poponcol, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pada Senin 23 Juni 2025, sekira pukul 19.30 WIB. 

Kendaraan minibus Daihatsu Terios dengan nomor polisi F 1228 QI dikendarai oleh MK (25) warga Jampangtengah, Kabupaten Sukabumi, dengan membawa penumpang berinisial AB (72) warga Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi. 

Sedangkan truk tronton Hino dengan nomor registrasi AA 9128 OF dikendarai SS (45), warga Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, bermuatan kayu lapis veneer yang melaju dari arah Jampangtengah menuju Cikembar Sukabumi. 

"Sesampainya di tempat kejadian pada saat melintasi jalan tikungan ke kiri lalu lurus menurun dan bergelombang serta miring sedikit ke kanan, diduga pengemudi kendaraan truk tersebut, hilang kendali dan kemudian terguling ke sebelah kanan jalan," ujar Kanit Gakkum Satlantas Polres Sukabumi, Ipda Wangsit Edhie Wibowo, Selasa (24/6/2025).

Lebih lanjut, Wibowo mengatakan, truk tronton terguling menimpa kendaraan Daihatsu Terios yang datang dari arah berlawanan. Akibatnya pengemudi kendaraan minibus tersebut terjepit dan meninggal dunia dengan mengalami luka cidera kepala berat, luka di bagian dalam dan patah tulang leher. 

 

