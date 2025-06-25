Gegara Pelanggan Batal Booking, Muncikari Bunuh PSK di Cianjur

CIANJUR – Satuan Reskrim Polres Cianjur mengungkap kasus pembunuhan wanita tanpa busana yang jasadnya ditemukan di aliran Sungai Cipendawa, Desa Pakuon, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Korban diketahui bernama Shinta Octaviaty Dewi (30), ibu rumah tangga asal Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, Cianjur.

Kapolres Cianjur, AKBP Rohman Yongky Dilatha mengungkapkan, pelaku pembunuhan adalah Muhammad Fauzan Saeful Rohman (27), yang diketahui merupakan teman dekat korban. Pelaku juga berperan sebagai muncikari yang menjajakan korban kepada pria hidung belang melalui sebuah aplikasi online.

“Motif pembunuhan dipicu oleh pertengkaran antara korban dan pelaku. Korban marah karena dua pelanggan yang telah dijanjikan oleh pelaku membatalkan pertemuan. Korban lalu memukul kepala pelaku, sehingga memicu emosi,” ujar AKBP Yongky, di Mapolres Cianjur, Rabu (25/6/2025).

Dalam kondisi tersulut emosi, pelaku membanting tubuh korban dari atas jembatan ke dasar sungai sedalam kurang lebih 15 meter. Namun karena korban masih hidup setelah jatuh, pelaku kemudian mengambil batu dan menghantam kepala korban hingga tewas.