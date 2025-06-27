Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS BALI

Plt Ketua Perindo Bali Berikan Tong Sampah dan Alat Pembersih di Pantai Mertasari

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 27 Juni 2025 |20:26 WIB
Plt Ketua Perindo Bali Berikan Tong Sampah dan Alat Pembersih di Pantai Mertasari
Plt Ketua Perindo Bali berikan tong sampah dan alat pembersih di Pantai Mertasari (Foto: Refi Sandi)
A
A
A

BALI - Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo didampingi Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah dan Plt. Ketua DPW Partai Perindo Bali, I Ketut Putra Ismaya Jaya alias Jro Bima. Aksi nyata Partai Perindo itu diwujudkan dengan bersih-bersih sampah kiriman di Pantai Mertasari Sanur, Denpasar, Bali pada Jumat (27/6/2025).

Plt. Ketua DPW Partai Perindo Bali, I Ketut Putra Ismaya Jaya alias Jro Bima mengatakan selain aksi bersih-bersih pantai, Partai Perindo Bali juga menyerahkan tong sampah beserta alat pembersihnya khusus di Pantai Mertasari Sanur. Penyerahan simbolis dilakukan oleh Angela Tanoesoedibjo kepada warga setempat Jro Mangku Elvys.

"Hari ini kami dari Partai Perindo DPW Bali merasa bersyukur karena Ibu Ketua Umum, Angela mau berkenan hadir dan ikut dalam kegiatan yang kami lakukan yakni bersih bersih pantai di Mertasari Sanur. Semangat hari ini bagaimana ikut serta dengan Pemerintah Bali untuk membersihkan pantai dari sampah yang ada di Bali. Pemberian 20 tong sampah beserta alat bersih-bersih dengan dihadiri 150 perwakilan kader," ucap Jro Bima.

Sementara itu, Jro Mangku Elvys menyampaikan terima kasih atas partisipasi langsung dari Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo dalam aksi nyata bersih-bersih pantai di Bali. Ia berharap kegiatan seperti ini tidak hari ini saja melainkan terus berlanjut di lokasi yang berbeda ke depannya.

"Melakukan kegiatan hari ini sangat berterima kasih adanya ketua umum dari Perindo untuk datang ke Bali bersinergi, bekerja sama melakukan bersih-bersih sampah yang ada di Pantai Bali ini. Sinergitas ini sangat baik untuk alam semesta kita berharap tidak hari ini saja melakukan kegiatan yang sama dengan tempat yang berbeda," ujar Jro Mangku Elvys. 

 

