Gegara Sakit Hati, Pria Ini Tusuk Teman Pakai Tombak Usai Pesta Miras

KULONPROGO - Kasus penganiayaan dengan senjata tajam gegerkan warga Temon, Kulonprogo, Yogyakarta. Seorang warga menusuk temannya dengan tombak karena sakit hati.

Kasi Humas Polres Kulonprogo Iptu Sarjoko mengatakan, pelaku berinisial RBJ (54) warga Temon. Sedangkan korban SED (26) warga Temon, yang tidak lain rekan pelaku.

“Pelaku ini menganiaya rekannya dengan tombak dengan menusuk bagian paha,” kata Sarjoko, Senin (30/6/2025).

Saat itu pelaku dan tersangka berpesta miras sampai mabuk. Pelaku akhirnya pulang ke rumahnya. Saat tiba di rumahnya, pelaku teringat jika korban pernah menyakiti keponakannya. Pelaku kemudian kembali ke rumah korban membawa tombak sepanjang 2,5 meter.

Sampai di rumah korban, pelaku mengucapkan kekecewaan dan sakit hatinya. Kemudian menusuk korban pada pahanya hingga banyak mengeluarkan darah. Korban sempat melawan dan berhasil mengunci pelaku dengan teknik beladiri.