Penjaga: Tidak Ada Kegiatan Keagamaan Rutin dalam Vila di Sukabumi yang Dirusak Warga

SUKABUMI - Bangunan rumah singgah (vila) di Kampung Tangkil, Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, yang dirusak warga tidak digunakan untuk kegiatan keagamaan rutin. Pengunjung merupakan keluarga atau tamu yang sedang berlibur dan mengadakan acara pembinaan mental (retreat).

Penjaga vila, Jongki Dien (56), yang sudah bekerja sekira empat tahun menjelaskan, Maria Veronica Nina selaku pemilik berkunjung untuk istirahat bersama keluarga.

"Di vila ini tidak ada istilah kegiatan keagamaan, apalagi dijadwal. Paling ada sewaktu-waktu ketika hari libur. Jadi tidak ada jadwal tetap, hanya ketika hari libur saja mereka datangnya dan acara arisan keluarga," ujar Jongkie, Senin (30/6/2025).

Pada acara kegiatan kemarin, pihaknya sudah membuat laporan kepada Ketua RT dan pada setiap ada kegiatan. Dirinya memastikan sudah melapor terlebih dahulu dan ketua RT meminta untuk mendokumentasikan kegiatannya.

"Memang ada pada tanggal 26 Januari kemarin. Itu juga saya berkoordinasi dengan RT, sama tetangga sini, acaranya Bapak Bedi dan istrinya orang Manado. Ada kerukunan seperti peguyuban orang Manado. Mereka adakan arisan, akan tetapi tetap ada ibadahnya, biasakan habis tahun baru kayak silaturahmi," papar Jongkie.