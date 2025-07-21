Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Pacu PAD dan Lestarikan Budaya Lokal, Legislator Perindo Makmur Sosialisasikan Ranperda Keliling Desa

MNC Portal , Jurnalis-Senin, 21 Juli 2025 |21:47 WIB
Pacu PAD dan Lestarikan Budaya Lokal, Legislator Perindo Makmur Sosialisasikan Ranperda Keliling Desa
Anggota DPRD Provinsi Sumut dari Fraksi Partai Perindo Makmur Marpaung (foto: dok ist)
A
A
A

TOBA – Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dari Fraksi Partai Perindo, Makmur Marpaung gencar menyosialisasikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemajuan Kebudayaan, di sejumlah desa di Kabupaten Toba. 

Sosialisasi tersebut digelar di Desa Aek Natolu Jaya dan Sionggang Tengah di Kecamatan Lumban Julu, serta Desa Pangombusan di Kecamatan Parmaksian.

Makmur menyatakan, pentingnya payung hukum yang jelas dalam upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan, khususnya budaya lokal di setiap kabupaten/kota di Sumatera Utara.

"Setiap daerah di Sumut memiliki kekayaan budaya dan kearifan lokal yang unik. Ini harus kita jaga dan lestarikan bersama agar tidak terkikis oleh arus budaya asing yang masuk lewat perkembangan teknologi," ujar Makmur, Senin (21/7/2025).

Makmur, yang juga menjabat sebagai Koordinator Partai Perindo untuk Dapil Sumut 9 (Tapanuli Raya), menekankan bahwa kemajuan kebudayaan hanya dapat dicapai melalui kolaborasi berbagai elemen masyarakat. Ia menyoroti pentingnya peran keluarga, dunia pendidikan, komunitas pemuda, serta pemanfaatan teknologi dan media sosial.

"Setiap daerah harus mampu menampilkan seni, budaya, dan situs sejarah mereka di media sosial agar dikenal luas, bahkan hingga ke mancanegara," tambahnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
