Puri Agung Karangasem Gelar Puncak Karya Baligia, Perindo Bali Apresiasi Generasi Muda Turut Jaga Warisan Adat

KARANGASEM – Keluarga besar Puri Agung Karangasem menggelar puncak upacara Karya Baligia Utama di Taman Sukasada Ujung, Desa Tumbu, Kabupaten Karangasem, Bali, pada Minggu 20 Juli 2025.

Karya Baligia Utama ini menjadi istimewa karena merupakan upacara besar yang terakhir kali dilaksanakan puluhan tahun lalu. Ribuan warga Karangasem turut terlibat, serta dihadiri sejumlah pejabat negara mulai dari wakil menteri, gubernur, hingga para keturunan raja se-Nusantara.

“Upacara Baligia yang diadakan Puri Agung Karangasem ini merupakan upacara terbesar, yang ikut dilaksanakan oleh ribuan warga Karangasem. Upacara ini sudah puluhan tahun tidak pernah digelar, dan kini baru kembali dilaksanakan,” kata Plt. Ketua DPW Partai Perindo Bali, I Ketut Putra Ismaya Jaya atau akrab disapa Jro Bima, yang turut berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan ini.

Ia mengungkapkan, Partai Perindo Bali mendukung penuh upacara adat dengan membantu sosialisasi agar lebih dikenal masyarakat, termasuk melalui media massa.

“Saya sebagai Plt. Ketua DPW Partai Perindo Bali selalu siap menyumbangkan tenaga dan kontribusi lainnya,” ucap Jro Bima.

Dalam puncak upacara Karya Baligia Utama, setelah melewati rangkaian panjang ritual, momen ini menjadi bagian penting dalam menyucikan roh leluhur (atma) agar mencapai alam Siwa Loka dan bersatu dengan Ida Sang Hyang Widhi Wasa sebagai Dewa Pitara.