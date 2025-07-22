Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS BALI

Puri Agung Karangasem Gelar Puncak Karya Baligia, Perindo Bali Apresiasi Generasi Muda Turut Jaga Warisan Adat

MNC Portal , Jurnalis-Selasa, 22 Juli 2025 |19:18 WIB
Puri Agung Karangasem Gelar Puncak Karya Baligia, Perindo Bali Apresiasi Generasi Muda Turut Jaga Warisan Adat
Jro Bima saat hadiri acara Puncak Karya Baligia (foto: dok ist)
A
A
A

KARANGASEM – Keluarga besar Puri Agung Karangasem menggelar puncak upacara Karya Baligia Utama di Taman Sukasada Ujung, Desa Tumbu, Kabupaten Karangasem, Bali, pada Minggu 20 Juli 2025.

Karya Baligia Utama ini menjadi istimewa karena merupakan upacara besar yang terakhir kali dilaksanakan puluhan tahun lalu. Ribuan warga Karangasem turut terlibat, serta dihadiri sejumlah pejabat negara mulai dari wakil menteri, gubernur, hingga para keturunan raja se-Nusantara.

“Upacara Baligia yang diadakan Puri Agung Karangasem ini merupakan upacara terbesar, yang ikut dilaksanakan oleh ribuan warga Karangasem. Upacara ini sudah puluhan tahun tidak pernah digelar, dan kini baru kembali dilaksanakan,” kata Plt. Ketua DPW Partai Perindo Bali, I Ketut Putra Ismaya Jaya atau akrab disapa Jro Bima, yang turut berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan ini.

Ia mengungkapkan, Partai Perindo Bali mendukung penuh upacara adat dengan membantu sosialisasi agar lebih dikenal masyarakat, termasuk melalui media massa. 

“Saya sebagai Plt. Ketua DPW Partai Perindo Bali selalu siap menyumbangkan tenaga dan kontribusi lainnya,” ucap Jro Bima.

Dalam puncak upacara Karya Baligia Utama, setelah melewati rangkaian panjang ritual, momen ini menjadi bagian penting dalam menyucikan roh leluhur (atma) agar mencapai alam Siwa Loka dan bersatu dengan Ida Sang Hyang Widhi Wasa sebagai Dewa Pitara.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184459//sudirman-dhlo_large.jpg
Kabar Duka, Anggota DPRD Lebak dari Partai Perindo Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183661//perindo_jaktim-F1AS_large.jpg
Bahas Verfak dengan KPU Jaktim, DPD Perindo Jaktim: Kami Pastikan Struktur Sudah Lengkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/338/3183651//perindo-CvGV_large.jpg
KPU Jaktim Jalin Silaturahmi Sambangi Markas DPD Perindo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183391//perindo-uJQI_large.jpg
Gerak Cepat Prabowo Kembalikan Martabat 2 Guru Luwu Utara yang Dipecat Panen Pujian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182729//perindo-Un1y_large.jpg
Hari Pahlawan: Musuh Terbesar Bangsa Bukan Penjajah Fisik, Melainkan Anasir Koruptor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/340/3182248//perindo-14Y2_large.jpg
TB Sangadiah Tutup Usia, Sosok Ulama dan Pendekar Pemersatu di Banten
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement