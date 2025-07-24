Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Legislator Partai Perindo Welhelm Daniel Kurnala Kunjungi SMAN 1 Ambon, Dorong Kualitas Pendidikan di Maluku

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Kamis, 24 Juli 2025 |17:22 WIB
Legislator Partai Perindo Welhelm Daniel Kurnala Kunjungi SMAN 1 Ambon, Dorong Kualitas Pendidikan di Maluku
Anggota DPRD Provinsi Maluku dari Partai Perindo Welhelm Daniel Kurnala mengunjungi SMAN 1 Ambon. (Foto: Partai Perindo).
AMBON - Anggota DPRD Provinsi Maluku dari Partai Perindo yang juga dikenal dengan Partai Kita, Welhelm Daniel Kurnala, melakukan lawatan ke SMA Negeri 1 Ambon (Smansa). Dalam kunjungannya, dia berharap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memberikan perhatian penuh terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Provinsi Maluku.

Hadir pula pada kunjungan ini Tim Pusat Penguatan Karakter (Puspeka) dari Kemendikdasmen. “Kami berterima kasih atas kunjungan tim Kemendikdasmen di kota Ambon, tapi kami juga berharap ada perhatian serius pemerintah pusat terhadap persoalan pendidikan di Provinsi Maluku,” kata Welhelm di Ambon, beberapa waktu lalu.

Welhelm yang juga Ketua DPW Partai Perindo Maluku bertandang ke sekolah unggulan ini untuk mengecek persiapan terkait kebijakan rombongan belajar atau rombel. Hadir menerima kunjungan ini Plt Kepsek SMA Negeri 1 Ambon, Lanny Laturiuw.

Pada tahun ajaran 2022/2023 SMANSA membuka 13 Rombel, di tahun ajaran 2023/2024 penerimaan siswa membeludak dan membuka 15 rombel.

Dari hasil pengecekan ruang kelas, Komisi IV DPRD Provinsi Maluku melihat terdapat rombel yang menampung siswa lebih dari ketentuan normal, dan terdapat ruang kelas rombel yang tak memenuhi daya tampung. 

 

Telusuri berita news lainnya
